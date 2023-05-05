陳零九、畢書盡、連千毅NFT價格慘崩破發 謝和弦超級王炸！漲幅高達1800%

接著我們要來看看由粉絲經濟所出發的這些NFT項目是否得以在熊市中藉著強大的粉絲力脫穎而出？雖說在牛市時，NFT透過粉絲經濟為其創造了可觀的價值，甚至使NFT得以出圈。

但NFT的應用性、發展性仍是根本，因此我們可以在熊市時明顯看見過往藉著名人效益而發行的NFT，如今的狀況都如何？如果連周杰倫、余文樂這樣頂流藝人所站台的NFT都已經下跌或破發，那這些公眾人物所發行的NFT是否會因此出現天花板？

(本文出自《想去你的元宇宙》) 畢竟連地板價曾經高達7.8 ETH的杰倫熊或曾超過2 ETH（以太幣）的Zombie這般具備如此大粉絲流量的項目都沒辦法繼續突破，未來其他藝人、網紅NFT的效益該如何維持甚至突破也是值得大家思考的議題。

從下表7-1也可以看出，藉由台灣藝人、網紅聲望出發的NFT在熊市中也都幾乎破發了，就算是由謝和弦發起的路吸派如今還有近20 倍獲利空間，但它歷史最高價其實是有超過 0.9 ETH的，所以相比現在的 0.08 ETH，仍是遠遠不及牛市時的風光。

所以說粉絲經濟對於NFT初期的宣傳效益及社群建立或許有著顯著的效益，但若沒有進一步往品牌經濟發展，持續優化並執行路線圖，基本上離大型的NFT項目還是有著絕對性的差距，更何況大部分的藝人、網紅NFT其實都沒有長遠的路線圖與品牌規劃，其中甜園狗也因此被冠上割韭菜的不良名聲，也正是在這個時候，聖結石才跳出來澄清自己只是受田園狗邀請的KOL，並非項目方本身。

而另一個被網友質疑割韭菜的則是羅志祥發行的Lion Heart，不少網友懷疑該項目也只是想要「相互競爭」而已，並無後續長遠的規劃，雖然官方也出面承諾如一年內價格跌至 0.1 ETH，他們將會全部買回，但看起來市場對此解方並沒有非常買單。

（本文出自《想去你的元宇宙》作者：鄧萬偉（Sway）, Jack Xu, Dylan Lin, Alina Shih）