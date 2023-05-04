遺產全給特定繼承人可嗎…不動產竟免返還？ 律師曝光「關鍵一理由」

父親給的財產，要交給全部繼承人？關鍵的一個法律理由

有一則新聞，爸爸罹患阿茲海默症，將不動產、存款全給二女兒，也做了公證遺囑，爸爸過世後，其他子女，認為當時爸爸已無法完全意思表示，向法院提告二姐，要她返還土地，以及在父親生前提領的834多萬元的存款，法院判土地無需返還，至於834多萬需返還全體繼承人共同受領……，全案可上訴（新聞詳連結）

從這新聞事件地方法院法官的3個判斷點，看到避免爭產的關鍵理由：

1.為什麼過戶的土地不用還？交付834萬元要還？

法官以不動產過戶書面文件資料，可以看出父親都很清楚要過戶贈與女兒。

但是現金部分，沒有書面資料。從雙方對話，似乎沒有辦法證明父親要「贈與」給女兒。

2.罹患阿茲海默症，真的就沒辦法再寫遺囑或處分財產嗎？

不是喔，患病除非確定在行為當時沒有判斷事理能力，不然仍然可以完成遺囑或處分財產。

3.公證遺囑的效果在哪裡？

公證遺囑真正發揮效果是在爸爸人生畢業之後，未來仍要依這位爸爸的遺產狀況，把遺產交付給遺囑所指定之人。並沒有辦法證明「父親生前贈與」的事情。

關鍵的法律理由：

這834萬元，法官認定這筆錢雖然交給女兒，但無法證明是爸爸贈與，也就是說這834萬元是屬於爸爸的遺產，其他兄弟姊妹就有理由主張這些錢要分給全體繼承人。

現金的贈與最好也能有明確的「贈與契約」書面，如果沒有白紙黑字的契約，未來就可能各說各話，即便爸爸有說：「帳戶的錢你可以隨便用」相關話語，所以為了財富傳承的平安，避免爭議，贈與最好還是用書面契約，甚至有律師見證，才會更有保障！

親情是人生最珍貴的寶藏，即便法律能守護父母的心願，身為家中的一份子，最重要的是去「恆溫」彼此的感情。

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