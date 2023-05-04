100萬「第一桶金」如何快速存到？ 他曝5心法：成為資本家而非一直打工仔

Hi！大家好，我是純純大家連假過得好嗎？

最近私訊接到很多剛出社會的朋友，都在為第一桶金煩惱，覺得好難達成、或是目標很遠，純純今天來分享5招存錢心法，教你如何存到100萬。

當然，如果你是資產已經達到200萬甚至500萬的朋友，還是可以看看唷！

翻轉儲蓄概念 收入-支出=儲蓄

收入-儲蓄=支出

過往，你可能會認為，要將所有的花費扣除後，才是儲蓄。

但這個觀念，你必須翻轉過來；你必須優先規劃每個月要儲蓄的金額，把這些要儲蓄的金額作為投資，你才有可能更快速累積到資產。

純純除了每個月孝親費外，會先把要投資的金額設定起來，讓券商每個月定期定額扣款。

三大支出陷阱

A.優惠促銷

純純建議絕對不要因為優惠促銷，而買了不必要的商品，你是否常常聽過第二件6折、買一送一，在買之前絕對要想一下必要性，不要「衝動購物」，要「理性購物」不然只會讓廠商賺飽飽，你卻延後退休的年紀。

B.咖啡與香菸

咖啡：純純絕對不是建議你不要喝咖啡，而是要smart（聰明）的喝，若你每天早上都喝星巴克也可以，但錢錢離你遠去。

純純每天早上都需要喝咖啡醒腦，但純純喝的是自己泡的咖啡，這裡推薦buon（無業配，網路上就可以買），一包喝超久省錢又好喝。

香菸：另外香菸也是讓你錢錢飛走的壞東西，假設你一天抽一包香菸，一包60元：

5年你會失去健康，109,500元跟你拜拜

15年你還是會失去健康，328,500跟你拜拜

C.常跟朋友聚餐

純純會聰明的聚餐，不是餐餐都會去；例如老闆約的局、定期維持友誼的局純純就會參加。

但若是那種酒肉朋友，週末你也懶得聯繫的，你可以思考所花費的時間跟金錢是否值得，是不是有時候回到家很累，聚餐錢又噴超多，根本「賠了夫人又折兵」。

純純覺得其實爬山也很棒，可以吸收芬多精還可以運動，下次不妨跟朋友爬山約一波。

讓錢幫你工作

這點純純未來應該還可以講100次，講到死都還可以講，超級重要

你的心態就是要轉變成為資本家，而不是一直當打工仔，透過閒錢買入資產（股票、債券、房地產），享受資產每年帶給你的報酬。

設定階段性目標

你可以透過財務計算機，算出要存到100萬要多久時間，Google「財務計算機」一定有一堆可以用。

PV是目前持有資產的價值 FV是未來資產的價值 I是報酬率 N是期數

得到PMT，就是每期要投資的金額。

定期檢視

透過步驟4，你可以大約算出什麼時候可以存到100萬，過程中，你可以每個月檢視資產狀況。

若有沒達到的狀況可以思考看看，是整體市場影響，還是自己能存下的金額太少，若是前者，那真的不用太擔心。

純純2022年底的淨資產比2021年底的還低，雖然當時市場不好，但純純在別人恐慌時繼續買，現在已經回檔。

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