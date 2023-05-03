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年薪百萬家教曝「超硬課表」 網喊佩服：還不用繳稅

聯合新聞網／ 聯合新聞網
近日出現一名全職的數學家教，分享年薪百萬秘密。圖／ingimage
近日出現一名全職的數學家教，分享年薪百萬秘密。圖／ingimage

想賺外快，不少人選擇兼職家教，而近日出現一名全職的數學家教，在Dcard分享年薪破百萬的秘密，引起不少討論。

原PO表示，自己在家教方面，月薪能夠達到10萬元，讓許多人難以置信。他也說道，自由業真的比較需要靠自己，不然其實不太穩定，「我在替代役期間，偷偷接了補習打工，又被老師推薦進入私校。在替代役結束時，無縫銜接代課老師」。

但他也說，自己不是很喜歡當員工，時常要以笑容面對主管、前輩，久而久之感到疲憊。最重要的是，薪水達不到期望，更被當時的女友嫌棄，最後兩人分手，他也乾脆把自己的休假時間，全部排去上家教，開始了工作狂生涯，月薪跟著倍增，從5萬衝到10萬。

「學校代課真的很辛苦，一對40人，管秩序比教課累上許多。」因此原PO辭去學校工作，專心發展家教，目前一周30多堂課，周一到周日全排滿。不過他也說，這麼做犧牲了休閒娛樂，還要算一個鎮騎到下個鎮的時間，付出的成本不少。

原PO家教課表，一周七天都不停歇。 圖／取自Dcard
原PO家教課表，一周七天都不停歇。 圖／取自Dcard

對此，底下網友也表示，「看完你的付出，你完全值得這份薪水」、「佩服＋羨慕！而且這些錢應該都不用繳稅吧」、「我去年也是一到六塞滿，薪水超過十萬，有時候也覺得自己忙成這樣幹嘛，但看到存摺數字又默默起身上課」、「我是底層工程師月薪只有5萬，我媽家教月收8萬」。

不過也有網友說，「月薪看起來是滿高，年薪大概120，但如果是一般企業，還會有特休、周休二日、各種獎金跟福利假，這樣感覺不太划算」、「你目前的家教收入或許贏了不少人，但家教怎麼拚，還是有天花板吧，倘若進入含金量高的產業，5～10年，150／200+也是有機會」、「學校老師有寒暑假，一天上班八小時還有各種福利。家教也行可以暫時做，但也要規劃好後路，否則一生病要花錢反而沒收入」。

家教 薪水 Dcard 打工 補習

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