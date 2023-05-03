NFT行銷手法大公開！把社群關注者轉換成消費者 經營推特、限時開放入群搶購超稀有產品

導流、轉換仍是關鍵

前面雖然介紹了一些不同於傳統Web 2.0的行銷方式，NFT的行銷核心也得圍繞在「人」，但無論NFT要做為一個品牌又或是一檔產品，仍然離不開「找到對的人」，這點就沒有區分是新型態的行銷又或是舊的行銷方式，而是回歸消費者。

雖然如今NFT項目的社群人數相較於過去，已經不是市場是否購買一檔項目主要的參考依據，畢竟太多社群人數是假的，如果是真的，仍可反映一檔NFT的可曝光程度。

但如何將這些社群關注者成功地導流並使其成為消費者，至今仍是一大挑戰，因為中間伴隨著太大的教育成本以及新社群工具的摩擦，這也是為何當今的NFT項目仍需經營Twitter，因為這才是海內外大家普遍還習慣使用的社群（以台灣來說還是不能忽略Facebook、Line等工具），甚至後來有些項目乾脆先經營Twitter為自己建立專業形象，等有做起來，其他的管道後續再說。

經營推特、篩選用戶限時進群

目前NFT項目在Twitter較常見的方式還是聯合發文去做導流，以交換雙方的利益。但有一種也不錯的Twitter導流手法是類似「飢餓行銷」的概念，我們在前面的章節有簡單提到，有些NFT項目特別是像FOMO DOG這種Alpha性質的菁英社群多是走封閉式的私域社群。

(本文出自《想去你的元宇宙》) 但全封閉式的社群可能對於NFT的價值建立會較有幫助，以推廣、導流為出發點來說，陸續開放的封閉社群較有機會達到飢餓行銷的效果，就看項目的策略為何。

常見的操作就是先以發布消息經營Twitter或一些比較親民的社交平台，偶爾會發布一些限時活動或贈送活動，等Twitter社群數量達到一定數量後，他們會開始把Discord等私域社群埋在Twitter的發文中，譬如「限時開放100個入群名額」等，時間到就會刪文或關閉入群邀請之類的，這樣便能促使大家花更多時間關注該項目的社群，以避免錯過，反之，這也是篩選真的有在關注社群的用戶進入私域社群。

這麼做還有另一個好處，因為早期項目很愛用衝Discord人數來營造該檔NFT很活絡的感覺，但後來大家發現裡面很多都是假帳號、水軍跟機器人，漸漸的Discord人數就變得越來越沒辦法判斷這個項目的好壞。反而這種一開始不開放Discord社群讓人進去，先讓自己的Twitter有比較多人追蹤，再讓一群人瘋搶進群的作法，還可以營造一種進群很搶手的形象。

稀有NFT引爆搶購熱潮

再嚴格一點的，甚至會因為你進到社群中沒持續互動或產出而把你踢除，這樣被留下的就是具有生命力並會自我警惕的人。那像Chiko&Roko（杜拜世博NFT）這個項目也是類似的操作，但他們並不是透過限時進群的方式導流大家進群，而是透過「中心化免費領取」的方式讓喜歡的朋友可以每天上去網站透過簡單的操作搶購超稀有的NFT（雖然還沒有上鏈）。

除了每天的固定時段搶購外，也會時不時在Twitter或Telegram中限時放入更稀有的NFT搶購連結，這樣大家就會想要一直上去關注社群，直到有一定的人數後，他們開始會將這些超稀有搶購連結，放到Discord或TikTok的社群內容或影片中，藉此創造出非常好的導流效果，因為大家已經習慣不定期到社群中去搶購超稀有款，也看到確實很多人搶到很好看的稀有NFT，因此為了得到超稀有款，大家都很願意從Twitter轉移到Discord中。

但是有利也有弊，後來有些項目方反而利用這種方法來營造出自己項目很熱門的樣子，有可能根本沒人被導流進群，但也說名額已被搶光，又或是告訴大家社群沒什麼人加入是因為他們走封閉式社群，所以用戶自己還是要有判斷能力。

使用KOL或KOC進行導流

而導流還有幾個不錯的辦法可以把握，最常見的當然就是透過KOL甚至KOC來進行，但由於KOL與KOC會有不同的性質，因此可以搭配不同策略來促進導流及轉換。

以曝光來說，上述表格的內容為KOL能夠接觸到的用戶層面更廣，但KOC會更精確，所以可以先尋找區塊鏈領域、NFT領域或其他領域有一定粉絲量也願意參與NFT項目相關活動的KOL來進行曝光（後續我們會再提到他們的參與動機），但無論是哪種KOL，建議都要對NFT領域有所涉略，如此效益會更佳，也有可能進一步成為的KOC，好比藝人任容萱、陳零九、余文樂等。

（本文出自《想去你的元宇宙》作者：鄧萬偉（Sway）, Jack Xu, Dylan Lin, Alina Shih）