職業女性永遠要為自己留好後路！ 這「4種保險」務必投保

近年來最夯的韓劇在人物刻劃上相當細膩真實，除了親情、愛情的題材外，另有深入描述新時代職業女性在面對家庭與工作「兩難」的人生百味，讓人看了心有戚戚焉〜像是最近網路討論度很高的《浪漫速成班》，劇中女主角一肩扛起家庭照顧責任與經濟重擔，宛如你我真實人生的寫照，著實感同身受！

小花平台站在女性的立場思考，極力呼籲：在努力拚經濟、照顧好家人的同時，更重要的是，也要好好照顧自己；在保險規劃上，除了最基本的壽險和意外險外，面對你我都會遭遇到、無法躲避的疾病、長照、退休等人生課題，建議最好及早額外補強醫療險、癌症險、重大傷病險及長照險等4大保障規劃，以因應未來可能的風險。

建議險種1、住院日額型＋實支實付型醫療險

首先，建議女性優先考量住院日額型和實支實付型醫療險，一來可以減輕住院看護費用負擔，二來還能補貼住院期間無法工作的薪資損失；尤其是實支實付型醫療險最大的優勢在於補足其他醫療雜費的開支，像是手術費用及自費醫材、新型藥物等費用缺口，「藉由『實支實付』將風險轉嫁，較有彈性選擇適合自己的醫療服務，以提升醫療品質。」

建議險種2、癌症險

其次，隨著癌症日益年輕化，建議女性族群超前部署癌症險或是重大傷病險；其中，癌症險不妨優先規劃「多次給付型」癌症險，除了有初次罹癌的給付外，只要癌症需要治療，都可以再次申請理賠，不啻減輕長期治療、復發或是轉移的罹癌患者在抗癌過程中所面臨的龐大醫療費用壓力，也免去罹癌後還要憂心保費負擔。

建議險種3、重大傷病險

第3，說到近幾年頗受民眾歡迎的重大傷病險，除了保障範圍廣、理賠認定明確、理賠金一次給付理賠等險種特色廣受青睞外，尤其保障範圍跟著健保重大傷病證明走，只要健保核發重大傷病證明，保單就理賠，另外加上癌症同屬於重大傷病理賠範圍內，可以透過重大傷病險來補強癌症的保障，對於保戶來說相當有利。

建議險種4、長期照顧險

最後，考量國內女性平均餘命高於男性、可能得獨活6.5年，加上不健康生存年數超過9年之久，建議及早布局長照保障、善用長期照顧險適時補足保障缺口，當面對突如其來的長照開銷時，才能「撐」得夠久，同時也減輕家人照顧的經濟壓力，「民眾可依自身需求及預算考量，提前卡位長照險，讓老後生活安穩無憂。」

在了解女性的4大保障規劃建議後，小花平台溫馨提醒，隨著台灣女性勞動參與率提高，女性經濟戶長的比重大幅成長，但是即便與男性一樣投入職場，女性依然是多數台灣家庭的主要照顧者，「在工作、家庭及生活中同時扮演多重身分和角色，及早做好準備、透過保險轉嫁風險，讓自己的生活無後顧之憂，自己的財富人生一把抓！」

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