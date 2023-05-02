人都會變老…「意定監護契約」重要性！ 律師：財產被守護且有人照顧

身為意定監護人一定要知道的二、三事

救國團前主任李鍾桂健康狀況不如以往，甚至罹患失智症，依據先前簽訂的「意定監護契約」，法院指派她的堂姪擔任監護人。然而陪伴李鍾桂數十年的秘書范姜群麗等人稱堂姪的照護方式和地點不符合李鍾桂的意願，於是聲請暫時處分，經法院審理後認為堂姪的照顧並無重大疏失，因此仍尊重李鍾桂先前的意願人選，駁回聲請，……抗告中。（新聞詳連結）

每個人都會變老，即使曾經是女強人，也可能會變成需要被照顧的人，幸好李鍾桂在意識清晰時，就委託親人擔任監護人。讓她在意識不清晰後有人照顧，並且守護她的財產。

意定監護契約的強大

根據新聞，自去年10月份堂姪將李鍾桂接至自己母親住處，聘請看護照顧至今，秘書憑著對李鍾桂的熟識，認為堂姪的做法不符合李鍾桂的意願。

但就算是長年伴在李鍾桂身邊的秘書，也不見得能夠左右法官的想法，在法律上只要意定監護的人（堂姪）沒有做出對李鍾桂不利、不當的事情，那原則上法院都不會去做更改，如果說後續的結果，那就要看接下來事情的發展了...。

那身為失智長輩的意定監護人，可以留意以下三點：

1.長輩一旦確定罹患失智症，盡快聲請監護宣告、輔助宣告，否則長輩所有行為在法律上仍然會被認定為有效，此時如果長輩要去匯錢給他人，銀行也會因為不知情的情況下，依照長輩當下的意思表示去執行。

如果做了監護宣告、輔助宣告後，銀行就會確認長輩是否有監護人（輔助人）的陪同、確定才會去執行，從而為長輩把關。

2.了解長輩的財產狀況，妥善管理，避免財產損失或遭受侵害，還可以定期檢查長輩的財產，以防止出現未知變故，也能及時發現問題來解決。

3.可以利用設置財產信託，將長輩的財產交由專業信託銀行管理，以確保財產的安全和監管。

一旦發現有人任意挪用失智長輩財產，監護人可立即采取法律措施：蒐集相關的證據，例如：銀行轉帳記錄等，盡量將所有證據搜集完善，並儘快報案，尋求法律的保護。

既然知道意定監護契約的強大，那契約內容就更需要詳細制定：

除了要去指定「適合且信任」的人外，內容如果可以明確列出：要住哪裡？醫療、照顧的方式？親友要不要探視……等等，完整的將所有一一說清楚講明白，那就更好了！讓監護人可以更明確、有序的去履行被監護人的心願，就會有平安又符合期待的晚年。

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