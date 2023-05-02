快訊

評／基隆撒幣送電動車 環境工作者指減碳效益有限

Google第1戰輸了！三星悄悄把微軟Bing AI加入手機平板 3功能即刻可用

過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

人都會變老…「意定監護契約」重要性！ 律師：財產被守護且有人照顧

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

身為意定監護人一定要知道的二、三事

救國團前主任李鍾桂健康狀況不如以往，甚至罹患失智症，依據先前簽訂的「意定監護契約」，法院指派她的堂姪擔任監護人。然而陪伴李鍾桂數十年的秘書范姜群麗等人稱堂姪的照護方式和地點不符合李鍾桂的意願，於是聲請暫時處分，經法院審理後認為堂姪的照顧並無重大疏失，因此仍尊重李鍾桂先前的意願人選，駁回聲請，……抗告中。（新聞詳連結

每個人都會變老，即使曾經是女強人，也可能會變成需要被照顧的人，幸好李鍾桂在意識清晰時，就委託親人擔任監護人。讓她在意識不清晰後有人照顧，並且守護她的財產

意定監護契約的強大

根據新聞，自去年10月份堂姪將李鍾桂接至自己母親住處，聘請看護照顧至今，秘書憑著對李鍾桂的熟識，認為堂姪的做法不符合李鍾桂的意願。

但就算是長年伴在李鍾桂身邊的秘書，也不見得能夠左右法官的想法，在法律上只要意定監護的人（堂姪）沒有做出對李鍾桂不利、不當的事情，那原則上法院都不會去做更改，如果說後續的結果，那就要看接下來事情的發展了...。

那身為失智長輩的意定監護人，可以留意以下三點：

1.長輩一旦確定罹患失智症，盡快聲請監護宣告、輔助宣告，否則長輩所有行為在法律上仍然會被認定為有效，此時如果長輩要去匯錢給他人，銀行也會因為不知情的情況下，依照長輩當下的意思表示去執行。

如果做了監護宣告、輔助宣告後，銀行就會確認長輩是否有監護人（輔助人）的陪同、確定才會去執行，從而為長輩把關。

2.了解長輩的財產狀況，妥善管理，避免財產損失或遭受侵害，還可以定期檢查長輩的財產，以防止出現未知變故，也能及時發現問題來解決。

3.可以利用設置財產信託，將長輩的財產交由專業信託銀行管理，以確保財產的安全和監管。

一旦發現有人任意挪用失智長輩財產，監護人可立即采取法律措施：蒐集相關的證據，例如：銀行轉帳記錄等，盡量將所有證據搜集完善，並儘快報案，尋求法律的保護

既然知道意定監護契約的強大，那契約內容就更需要詳細制定：

除了要去指定「適合且信任」的人外，內容如果可以明確列出：要住哪裡？醫療、照顧的方式？親友要不要探視……等等，完整的將所有一一說清楚講明白，那就更好了！讓監護人可以更明確、有序的去履行被監護人的心願，就會有平安又符合期待的晚年。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

意定監護 財產 失智症 護照 長輩 李鍾桂

延伸閱讀

勞動節休假回來抽大獎 上櫃生技股申購中籤賺近4萬元

2023年綜合所得稅怎算？標準扣除額調高、「4情況」免稅門檻…申報8個重點一次看

5大熱門債券ETF怎選擇…創造月月領息組合！ 她曝：買氣爆增有原因

玉山金（2884）股利縮水…公布時間有「貓膩」？ 他：偏就選在5月3號前夕

相關新聞

人都會變老…「意定監護契約」重要性！ 律師：財產被守護且有人照顧

救國團前主任李鍾桂健康狀況不如以往，甚至罹患失智症，依據先前簽訂的「意定監護契約」...

笨的人為何比你更成功？科學家實驗後驚人發現：只是「運氣好」！

你是否曾經覺得，自己再怎麼努力，也無法超越那些比你笨的人？你是否曾經懷疑，自己是不是天生就比別人衰？如果你有這樣的困惑，那麼這篇文章就是為你而寫的。本文將介紹一項獲得2022年搞笑諾貝爾獎的研究，它用數學模擬證明了一個令人震驚的事實：成功真的只是運氣好！

散戶太玻璃心！「鑽石手」死不賣跌成壁紙也不怕 NFT造市5招看大佬如何吃貨定錨

前面我們提到做市也是一個對賭的過程，可以是散戶彼此對賭，也可以是莊家與散戶賭，當然同樣的行為也會發生在NFT的市場中。因此市場也有人用「賽局理論」的角度來探討NFT的價值建立…

極速充電技術的進化 電動車僅充5分鐘可開160公里

科技不斷進步，跟隨著自動化與電動車，鋰電池、氫電池的應用都大幅提升。據外電報導表示，電池開發商StoreDot極端快速充電(XFC)電池技術...

退休了，自己的房子卻不適合住，該如何處理才最省錢、省事？ 八張比較表一次搞懂優缺點

前一陣子，因為筆者出了一本《安養信託》的書，有一位網友就寫信問道：由於父母居住在南部5樓、沒有電梯的公寓頂樓，這位網友很希望將父母接到台北，以便就近照顧。

微信就是「超級應用程式」！ 從訂票、稅務申請到診療 嵌入式金融留住用戶

超級應用程式（Super APP）可作為預測嵌入式金融的未來發展時的參考。所謂的超級應用程式是指將智慧型手機上常用的應用程式，如訊息、社群媒體、支付、匯款、叫計程車、預定航班和飯店以及電子商務等等…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦