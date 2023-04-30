散戶太玻璃心！「鑽石手」死不賣跌成壁紙也不怕 NFT造市5招看大佬如何吃貨定錨

「賽局理論」看NFT

前面我們提到做市也是一個對賭的過程，可以是散戶彼此對賭，也可以是莊家與散戶賭，當然同樣的行為也會發生在NFT的市場中。因此市場也有人用「賽局理論」的角度來探討NFT的價值建立。

相信許多NFT項目的持有者都會好奇，明明NFT的價格是大家一同共識的，那只要大家都不變賣，或是都賣更高價，不就可以讓NFT只漲不跌？但為何還一直有想賣呢？如果從賽局的角度來看，其實發行數量&持有者越少的NFT，這個賽局就會越明顯，如果是上漲就還好，但一旦開始下跌，這個賽局就會開始了。

所有持有者就會直接進入「賣」或「不賣」的艱難選擇中，尤其是NFT的發行量少、流動性差，大家都不賣就不會跌，但有人賣，價格就可能嚴重下跌。

社群力決定走高走低

這時候社群的共識及交流就很重要，哪怕有人開始在恐慌，只要凝聚力夠強的還可以由大部分人一起掛出高價，抬高地板價創造進入門檻。但最常發生的問題就在於，一旦有人想要開始往下掛賣，就會因為恐慌導致更多人越掛越低，希望可以快點出掉，然後也就開始在社群中造成恐慌。

這其實就是典型的「囚徒困境」，所以在這個賽局裡A被套牢會是比B賣飛（持有者賣了之後又漲了）的機率還要高。雖然大家都不賣，會是對大家最好的結果，但是在決策上很容易就變成有不少比例的人選擇了賣出。

因為在散戶心理，「在跌成壁紙前變現」通常會優於「讓自己被套牢」，而這也正是為什麼持有者是鑽石手對項目如此重要。如果真的出現這個狀況，項目方就必須要盡快去維護市場，並且在社群內去穩定情緒，放出利好消息主張價值。(註：鑽石手指的是持倉項目不管跌到多少錢都不賣出，除非價格漲到自己設定的目標價格。簡單來說就是死不賣。)

大佬「吃貨」制定規則創價

所以實際在NFT市場及社群中能看到許多大佬不只是會吞貨，還會制定規則。他們會像佈道者一樣每天在群內鋪陳他的判斷方式，像是為何選擇這個項目、如何判斷價值等，藉此制定自己明確的估價方式，創造NFT的價值。

他們會按照所說規則親自去吃貨，通常會先吃指標性最頂級的幾個NFT，並設立高價的指標、定錨。這時驚人的價格就能創造大量的免費宣傳，然後他們一個一個的收，雖然消息都是他說的，但就能不斷的傳出去。項目甚至不一定要靠稀有度去判斷，而是以這些大佬立下的判斷文化。

而這個做法就與前文的造市做法近乎相同，並且證實了「訊號訂定」及「消息傳遞」對NFT市場的影響。所以也難說BAYC早期的發展不是透過造市做起來的，但至少後續有納入更多的價值去奠定。

目前NFT市場上的大多數項目是不具備長尾效應的，畢竟社群成本高，無法持續運營。所以時間成本得抓好，並設置停損點，且造市過程至少須具備以下幾個步驟。

1.共識市場：釋出RoadMap、活絡社群。 2.市場鑑價：訊號訂定、創造話題。 3.擬定策略：第一階段籌資及分配。 4.進入造市階段：目標訂定、釋放消息、引導討論。 5.維護市場行情：回收或釋放籌碼、創造稀缺性。

相信其未來的價值

因為市場造市也須配合市場消息，就如前文所提，所以媒體的宣發也是非常重要的一環。但無論真正賺錢的階段是在一級市場或二級市場，要有人願意入場才是重點，同時也得讓市場具備一定的稀缺性，並且在行情差的時候需要預留一定的資金去穩定市場行情，降低市場胡亂砸盤的風險。

(本文出自《想去你的元宇宙》) 但還是要再次強調，稀缺的原理跟加密貨幣模型一樣，並非數量固定甚至通縮就一定能增長其價值，除了要有人要相信它有價值外，產生對未來價值增長的信念始終是一個重要的考慮因素。

若只是隨便在一或二級發行，放個煙火，那也不過是浪費金錢，並無法創造多大的效益，更別說是價值。最後還是要聲明，這是一個價值建立及教育的過程，與虛擬交易、洗盤交易（Wash Trading）、對衝交易（Cross Trading）是不同的，筆者並不支持交易者與莊家之間串通的交易或是如左手換右手，僅有表面上的交易活動，但實際上並未發生真正交易的這種單純煽動市場情緒、誘導市場跟風的違法行為。

像是在知名的NFT平台LooksRare和X2Y2上，無論是為了在NFT合法國家避稅又或是項目想要自行拉盤FOMO市場等，都可以明顯看出洗盤交易的跡象。根據Footprint Analytics截至2022年12月28日的數據來看，篩選掉價格過高的NFT交易、同一買家在短時間內購買的NFT等條件後，還是有80%以上的交易量是洗盤交易，這時一般藏家或投資者就要嘗試識別這些交易，才不會白白淪為被割的韭菜。

（本文出自《想去你的元宇宙》作者：鄧萬偉（Sway）, Jack Xu, Dylan Lin, Alina Shih）