微信就是「超級應用程式」！ 從訂票、稅務申請到診療 嵌入式金融留住用戶

超級應用程式（Super APP）可作為預測嵌入式金融的未來發展時的參考。

所謂的超級應用程式是指將智慧型手機上常用的應用程式，如訊息、社群媒體、支付、匯款、叫計程車、預定航班和飯店以及電子商務等等，全部整合在一起的平台化應用程式。

中國的騰訊公司所經營的即時通訊應用程式「微信」（WeChat）、阿里巴巴旗下提供支付服務的「支付寶」（AliPay）、印尼提供叫汽車服務的「Gojek」以及新加坡提供叫車服務的「Grab」等等，各家公司都逐步擴大其核心服務並發展成超級應用程式。

例如，全球第一個超級應用程式「微信」，除了聊天之外，還有購物、訂票，從無現金支付、稅務申請到線上診療等等，提供超過百萬種各式各樣的應用程式，可應用於日常生活的所有場景（圖表 5-1）。

一般來說，可以在超級應用程式內啟動的應用程式組被稱為「迷你應用程式」（Mini App）。超級應用程式是從應用程式商店下載和安裝的應用程式（原生應用程式），但迷你應用程式不需要單獨下載，只要在出現支付等需求時，行加載即可使用。因此用戶無須擔心智慧型手機的容量問題，只需下載一次超級應用程式就能使用所有的迷你應用程式。更新應用程式也是如此，不需要逐項更新迷你應用程式。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》) 對用戶來說，另一個很大的好處就是可以省去輸入帳號和密碼的麻煩。只要登錄一次超級應用程式，在使用個別的迷你應用程式時就會沿用登錄時輸入過的資訊，所以可以立即使用。由於迷你應用程式可共用信用卡等資訊，因此不需要在每個迷你應用程式綁定信用卡資訊，大幅減輕用戶負擔。

從企業端的角度來看，超級應用程式的優勢在於能夠留住用戶。由於超級應用程式僅用一個應用程式提供多種服務，因此能夠滿足用戶的各種需求。換句話說，只要使用自家公司的超級應用程式，就能在同一個應用程式內完成所有的事情，盡可能降低用戶流向其他公司的應用程式。

那麼如果在超級應用程式中嵌入支付，甚至是匯款和借貸等金融服務呢？如果在日常使用的超級應用程式當中就包含了這些金融服務，當用戶出現金融需求時，這將成為用戶的不二首選，不是嗎？這正是嵌入式金融的概念，也就是「將金融服務嵌入與日常使用的服務相同動線中」。

先前說明過的Mercari應用程式已經嵌入Merpay掃碼支付和Merpay Smart Money 小額貸款等金融服務。雖然目前還沒有多少應用程式能夠稱為超級應用程式，但是正在逐漸增加功能，例如可以將Merpay餘額捐贈給聯合國教科文組織等慈善公益團體或地方政府的「Mercari捐贈」。今後就算能用Merpay餘額訂票或叫計程車也就不足為奇了。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》作者：城田真琴 譯者：駱香雅）