外送員兼職跑什麼時段最賺、裝備需要？ 過來人曝攻略： 2類店家最好別接

【撰文・蹦蹦阿奇】

本篇將分享自己的裝備&攻略，對於新手會有幫助的！

跑外送需要什麼裝備？

必要工具：

1.機車 2.手機 3.手機支架：務必選品質好的，因為很常需要拆裝手機。自身用的是五匹牌子的手機架，用起來沒問題（供參考，非業配） 4.外送背包：裡面會有附上一大片的隔板，經驗上拆除就好，搭配上小保溫袋放裡面會好用很多。

其他工具

1.一般用的小保溫袋：容量約15L就還蠻夠用了！平時可以收在外送背包裡面，取代原先隔板的作用，讓你可以將不同的訂單分開放置。（也是無業配）

而且如果遇到像是Pizza這類很寬的大型訂單，也可以把小保溫袋取出來換取空間，這樣的靈活性就會高很多。如果餐點通知像是麥當勞、沒有提供塑膠袋裝取的類型，這時候小保溫袋就很好用，可以直接拿出來走進店家就對啦！

2.衛生紙二包：有時候餐點不大，放在背包中會倒或是晃動，這時候衛生紙包就可以用來協助固定卡位，放在餐點和背包的空隙，讓餐點更穩固放在背包中。衛生紙包外圍用膠帶捆滿，這樣外包裝就不會破掉散出衛生紙來了！

3.全聯或大賣場塑膠袋：有時候會收到來自全聯或賣場的單，很常東西很多、很散、很重，客戶又沒有買塑膠袋裝，所以這時候有自備大塑膠袋很重要。

4.手機防雨塑膠套／封口袋：下雨天時侯，即便很多手機有防水功能，但還是有進水的風險，還會在雨中很難操作。用接近手機尺寸的封口袋就很好用了，手機裝進去後，外圍略寬於手機的部分，可以用膠帶收邊，讓整體更好握。這部分可以當耗材使用。

5.其他：自己喝的水、腰包（裝自己物品）、杯架（固定餐點飲料）、防曬用品等，就斟酌是否需要囉！

跑外送的收入是多少？

收入部分：

依照我和另一位業餘夥伴，在台中市區的經驗，保守（略低估）目前收入：

吃飯時段沒下雨大概150／hr（3張單） 吃飯時段有下雨大概200／hr（4-5張單）

以上不包含任務獎金（例如時段內達標單數會加碼、特殊時段也有加乘），我們採用很保守的估計，因為職業級外送員，在尖峰用餐時段甚至能每小時可以接到6單以上。這邊希望避免誇大、吹捧，且評估也需根據每個人的工作狀態衡量。

當然有人會覺得沒有很好，但其實這個過程也不完全是在工作，有可能是停在路邊等待派單（這樣算是工作中嗎？因為多數人應該是在滑手機，握認為是只能算一半），依照目前的收入不算甜，但是足夠簡單且符合投入的報酬。

以兼差的觀點來看，可以選擇在高需求時段（用餐時間）投入，時間運用效益上來說，是比較高的。

一天的分段兼差起來落在$700～800 *中午跑兩個小時（11:00-13:00）約$300 *晚上跑兩個半小時（17:30～20:00）約$400

晚上收入普遍比白天好，而且平日中午時段的用餐時間短，一旦過了用餐時段，就會明顯感受到派單趨緩。在周五的晚上，可能因為大家終於迎來放假，會自己跑出門吃飯，單量也容易比其他天的晚餐少人點餐。

等待派單的過程

因為各地區精華地段不同，在App上會有顯示目前派單的熱點區，有時也會把熱門店家的名稱標示出來，這些基本上就是在Uber餐廳多美食區為主。所以往熱點區靠近，就更能夠接到訂單。

回想起第一次上線接單的自己，在非熱點區等待超久，是怎麼樣也等不到單的，真的蠻好笑，就像是找了魚很少的水池釣魚。

平時也能多記住些方便上廁所的地點，像是公園廁所、加油站、麥當勞、便利商店等等，因為很常一陣忙完後，才意識到自己急需。

有些單會很不好拿取，像是在百貨公司商場的店家、夜市裡面的攤販，都會需要考慮到停車和找商家，所以在接單通知響起的時候，可以多注意店家在哪邊，斟酌自己是否接單。

因為App裡面預設是會自動接單的（意思是只要有單就都接，不挑選），可以在設定功能中關掉這個選項，這樣起碼可以在接單通知來的時候，稍微看一下店家和派送區域，再決定是否要接。

作者：蹦蹦阿奇

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【連我阿嬤都會跑外送，你有跑過嗎？】從Uber Eats外送工作，學到突破收入困境「轉念術」#攻略篇(3/3)｜蹦蹦阿奇