40歲小資女五年存下百萬元！ 15項省錢小撇步曝光：不做美甲、染頭髮

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聯合新聞網／ 小花平台保險+
美甲。示意圖／ingimage
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先前小編在網路上讀了一篇文章，講述一名中年婦女在收入不高的情況下，靠著自創的日常生活省錢小撇步，花了5年時間一共攢下近新台幣130萬元的存款，絕大多數網友看了紛紛表示很羨慕；不過，也有不少網友不表認同、直呼：「這還是生活嗎？這也太難做到了吧……」

細數這位中年婦女的日常生活小撇步，其中有幾項小編曾在小花平台理財專欄與讀者分享，分述如下：

撇步1、不喝奶茶或是飲料

隨著物價飛漲，手搖飲料價格愈來愈驚人，動輒70、80元，相當於一個便當的價格；根據統計，國人1年喝掉12億杯手搖飲、上看800億元商機「飲料店比便當店還要多！」

每天喝一杯飲料沒關係？根據國外投資理財暢銷書《別急著吃棉花糖》中提出的「延遲享樂」概念：「為了獲得更大的利益，你願意多忍耐一下？今天不吃1個棉花糖，明天就有2個棉花糖；如果明天也忍著不吃，到了後天就會有4個棉花糖可以吃。」同理可證，如果把手搖飲比喻成棉花糖，每天少喝1杯飲料，不到幾年時間累積下來的數字也相當可觀。

撇步2、自己煮飯不吃外食

「萬物皆漲，只有我的薪水不漲！」這句話說中了你的心聲？從日常生活中可以輕鬆上手的存錢小撇步，其中一項就是「自己做飯不吃外食」，最大的好處就是超省錢！以小編為例，煮一頓晚餐同時把隔天的午餐便當一起做好，可謂是一舉兩得：完成兩份餐點也省到錢了！

尤其自新冠肺炎疫情爆發至今，雖然暫時有緩解的跡象，但是專家提醒還是不能輕忽，根據統計，去（111）年新冠肺炎晉升為台灣第3大死因、總死亡數已超過20萬人，創下歷史新高。目前有許多民眾仍是沿用之前疫情嚴重時在家煮食的習慣，小編認為這是一個好現象，也是自己在家煮食的好時機，顧好自己與家人健康的同時，也可以真正省到錢！

撇步3、落實「斷捨離」簡單生活

所謂的「斷捨離」一詞來自日本雜物管理諮詢師山下英子首次提出：「斷」是指斷絕不需要的東西、「捨」是指捨去多餘的事物、「離」是指脫離對於物品的執著；一言以蔽之，「斷捨離」就是藉由對物品進行「減法」來為自己的生活「加分」，每天利用10分鐘時間從整理自己的錢包開始，管理好手邊的小錢，或許每天會有不一樣的生活感受。

另外，山下英子也再次強調，千萬不要總想著「以後會如何、怎樣……」，反而是要盡快改掉「想太多」的毛病，東想西想的只是徒增無數個囤積雜物的藉口，因為捨不得丟掉，雜物只會愈積愈多，總覺得有一天一定會用上，結果就這樣繼續擺著生灰塵、從來再也沒有使用過。

最後在文末，小編整理了該名中年婦女自創的15項省錢小撇步：

小撇步1、平時不去美容院洗頭。

小撇步2、口紅只需一兩支即可。

小撇步3、護膚品也沒必要買太多。

小撇步4、不開通各種APP會員。

小撇步5、盡量不喝外面市售飲料。

小撇步6、多運動、不買保健品。

小撇步7、不做美甲或是染頭髮。

小撇步8、不買過多的廚房用品。

小撇步9、不點外賣、盡量自己煮。

小撇步10、不看購物頻道減少物慾。

小撇步11、衣服不買太多夠穿就好。

小撇步12、不打玻尿酸也不紋眉。

小撇步13、不會想買太貴的水果。

小撇步14、不買超過價格6,000元手機。

小撇步15、不買有品牌的奢侈品。

◎本文內容已獲小花平台授權，原文請點此

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