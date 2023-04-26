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「一站式服務」成趨勢 民眾購屋可直接向建商申請房貸、結婚時跟雜誌社買保險

聯合新聞網／ 商周出版
有建商和結婚雜誌業者直接推出一站式服務，購屋時就可直接辦好房貸，還能買好相關的保險。 示意圖／ingimage
有建商和結婚雜誌業者直接推出一站式服務，購屋時就可直接辦好房貸，還能買好相關的保險。 示意圖／ingimage

住信SBI網路銀行不僅透過NEOBANK 提供存款、轉帳、代繳、貸款等綜合銀行功能，對於已簽訂銀行代理店契約的合作夥伴，還單獨提供房屋貸款。

舉例來說，旭化成住宅（Asahi Kasei Homes）以「HEBEL HAUS」品牌推展住宅事業，二○一九年二月，住信SBI網路銀行與旭化成住宅旗下的子公司旭化成住宅金融公司簽訂銀行代理店契約，開始推出房屋貸款。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》)
（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》)
二○二一年一月，又與LIXIL住宅研究所簽約，為該公司連鎖品牌「EYEFUL HOME」等新建住宅的購買者提供房屋貸款。

該公司提出的概念是「提供所有與住宅相關事務的一站式服務」，並設立房貸諮詢窗口，向購屋者一併提供房屋貸款，提供真正實現嵌入式金融的服務。

此外，住信SBI網路銀行與經營婚慶相關綜合資訊服務「Zexy」雜誌的Recruit Zexy Navi公司攜手合作，準新人可在橫濱和大阪梅田的Zexy保險代理店，向理財顧問諮詢後申請房屋貸款。也能檢視伴隨申請房貸而來的保險內容，這就是Zexy才有的「提供所有與結婚相關事務的一站式服務」。

結婚為契機購買保險或考慮購買住宅的消費者不在少數。Zexy保險代理店本身就是為了滿足這些需求，在二○一○年設立的店鋪，身為招攬保險業務的代理店，目前經手二十三家公司，共九十多種保險商品。

為了使一站式服務更加完善，Recruit Zexy Navi已獲得銀行代理業的許可證，現在也可辦理房屋貸款。如果今後還能註冊為先前提到的金融服務仲介業將更容易推展業務。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》作者：城田真琴 譯者：駱香雅）

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