張國煒確定能拿到140億遺產？ 律師「還有兩關卡」：若打訴訟沒那麼快落幕

確認遺囑有效，然後呢？取得遺產還要經過的2道關卡

還記得2016年初，張國煒公布張榮發先生的遺囑，迄今已經7個年頭了，今（25）天高院宣判張榮發先生的遺囑有效（新聞詳連結），並沒有結束一切的爭執，還有2道關卡：

其一，由於這個案件在法律上還可以上訴第三審，所以可能還有最高法院的訴訟要打，如果最高法院駁回上訴，這個官司才真正結束，要開始另外一場的法律程序。

1.確認遺囑「有效」判決確定後，等同於不能爭執張榮發先生對於遺產的安排，但是其他繼承人會依民法特留分的規定，主張分配遺產特留分的權利。張國煒確認可以繼承大部分遺產，仍須面對接下來特留分訴訟。

2.其實，我認為未來可能會有分割遺產的訴訟，不只特留分！仔細閱讀張榮發先生的遺囑，存款、股票、不動產由張國煒繼承，看起來似乎是「全部財產」給張國煒，但是在文意上，似乎又不那麼直接。

基金？黃金？動產？權利？似乎沒有包括在裡面，如果張榮發先生的遺產中，不屬於「存款、股票、不動產」的部分，是不是就應該由其他繼承人取得？或是全體繼承人平均取得？也可能是訴訟的攻防焦點。所以如果未來真要打訴訟，官司可能不會短暫就落幕。

3.當然，如果最高法院認為確認遺囑無效官司上訴有理由，官司還要發回高等法院更新審理，假設遺囑被判斷為「無效」，未來繼承人間也免不掉一場分割遺產的官司要打。其二，既然官司要打這麼久，張榮發先生立有遺囑，又有指定遺囑執行人，難道張國煒不能馬上得到遺產嗎？

1.在法律上，只要遺囑執行人願意，是可以不用等待訴訟最後的結果，遺囑執行人可以依據遺囑，在繳完遺產稅之後，辦理遺產過戶給繼承人。（除非是繼承人依法聲請假扣押、假執行或其他法律限制）

2.但是本案遺產的金額龐大、種類較一般複雜、又牽涉到許多經營的問題，遺囑執行人如果執行不當，可能也會吃上官司，所以等待法院最後的判決，也是一種保險的選擇？

但如果遺囑執行人等待判決才進行分配遺產，是要等待確認遺囑無效官司結束後？還是分配遺產的官司結束後？整個家族都在不確定的狀況下，可能還要許多年。

3.前一陣子，張國煒先生提出更換遺囑執行人的聲請，就是希望藉著這樣的法律程序，請遺囑執行人將遺產過戶給張國煒先生，或是讓法院改訂遺囑執行人，讓未來「新」的遺囑執行人，不要再等待漫長的司法訴訟程序，先行過戶張榮發先生的遺產。

最後，希望張榮發先生的遺囑執行人以及繼承人，藉由這次的判決與改訂遺囑執行人的時刻，當作和解的契機，由遺囑執行人召集全體繼承人，做全盤式的和解，就是不用經過這兩項關卡了。

一般人，可不可以不經過這兩項關卡，就將遺產平安的傳承給下一代？ 1.以執行角度規劃遺囑繼承：

包括預留遺產稅、遺囑內容以及特留分安排，能夠有清晰的規畫，直接可以運用遺囑內容執行，免除未來解釋遺囑產生的爭執。 2.清楚交辦遺囑執行人：

遺囑執行人將面對多方壓力，因此，立遺囑人如能明確交辦，或委託專業遺囑執行人執行，可以讓遺產移轉較迅速。 3.運用信託：

部分涉及經營權的財產，可以運用信託的方式，贈與給下一代，讓下一代握有經營權，或是取得財產權，但掌控權仍在上一代手中，這也是國外家族辦公室設計的核心工具。

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