粉絲經濟、社群討論創造「共識價值」 周杰倫、陳零九、樂天女孩NFT帶動交易熱潮

案例分類

基本上，NFT可以從一個創投業者的角度來看待，因為它屬於早期募資的一種特殊行銷產品孵化項目，顛覆了過去先製造產品再做品牌的過程。NFT依照不同成功案例類型，主要可以分成以下幾種：

1.時機與趨勢造就市場：CryptoPunks等早期bit版本的圖像項目。 2.成功次文化品牌形象建立：BAYC、Azuki，以及許多有名的頭像項目。 3.藝人IP 本身名氣：周杰倫、陳零九、黃明志、Snoop Dogs 等。 4.企業既有品牌：Gucci、Nike、Adidas等傳統大型品牌進入元宇宙。 5.傳統藝廊升級：HTC Vive Arts與各國博物館的線上藝廊。 6.數位藝術品牌創新與金融化：PAKs、Beeples 等。 7.遊戲廠商 GameFi 整合同質化代幣：如 Axie Infinity – AXS、Decentraland–MANA、The Sandbox–SAND 等等。 8.電商NFT賦能活動：樂天女孩與電商合作、Shopify（加拿大知名的跨國電子商務公司）啟動NFT計畫。

(本文出自《想去你的元宇宙》)

成功因素

每個案例成功因素不同，以商務本質做切割，究竟這個項目帶來了什麼效益，NFT是個技術載體，本質上是技術中立的東西，至於如何使用與創造價值，始終要回歸商務邏輯。

扣除監管地帶的金融運輸商務目標，在所有商務項目中，跟NFT最相關的莫過於行銷策略與產品規劃。

以下是筆者對於整個市場項目的歸納總結，希望有助讀者自行找到適合的方法取用所需跟經驗：

1.明確的NFT商務模式：確認公司的市場定位，如：藝術市場、企業募資、品牌建立、遊戲市場、電商平台、粉絲經濟等。 2.項目預算有效規劃：資金配置在營運項目是很重要的一環，其中包括前期預算規劃、社群建置、品牌定位、產品製作、用戶體驗、市值管理等。 3.目標客群經濟創造：確認自己企業或創作品的定位後，要試著建立自己的商品市場社群影響力。而每一檔項目的發行背後，都有著自己中心思想與信念，透過每個NFT圖騰，打造一種社群的歸屬感與價值觀。 4.可靠的產品路線圖：跟傳統的商品製作B2C模式不同，回想當時去中心化信念的崛起，是為了對抗中心化的經濟思維所創造，而有了還權於民的思維後，產品路線圖的世界觀、治理權限（例如：社群投票權），將是支撐整個經濟體不可或缺的因素。 5.有決心的執行團隊：不論是何種類型的規劃，價值是由社群共識創造出來的，而執行團隊對於該圖騰的集體信念，也會是造就這個項目成敗的基礎設施之一。 6.符合趨勢：此部分涉及到如何將NFT價值穩定與逐步提升的商務模式，以及資金募集後的運用方式。屬於NFT金融化的範疇，會留在下一小節說明。可以把這個想像成開一間藝術資產為擔保的藝術央行，並且打造了一種藝術代幣。

NFT共識價值

NFT作為一個嶄新的數位載體，賦予它們的價值是其稀缺性及人們的渴望程度，當一件商品使人們趨之若鶩，數量又極其稀少時，價格自然會水漲船高；相反地，即使商品極稀有，卻沒有相對應的受眾時，其市場也不會存在。

決定NFT的價值有很多種方式，而最普遍的為「共識價值」，當共識價值提升，將能帶動交易熱潮，除了共識外，還存在著眾多影響項目的因素，下面歸納了一些NFT價值的基本判斷要素，可供欲發行的項目方做價值創造與管理參考：

1.社群中的Discord的討論聲量。 2.社群用戶在Twitter上的活躍程度。 3.用戶將此NFT作為身份地位的表彰。 4.項目整體規劃及路線圖實現。 5.NFT在市場上的流通性及流通數量。 6.NFT分配、保留及質押等規劃。 7.獎勵及賦能制度。 8.產品推陳出新效率。

在NFT市場中，已有許多成功案例，但要回頭模仿過去成功案例，其實難度很高，因為過了那個山早已沒有了那間廟。我們可以學習其值得效仿之處，以其基礎不斷發想新的行銷策略與產品，才能滿足標準越來越高的市場用戶。

社群共識與發行規則是短期價值的創造來源，而長期路線圖的實體經濟的賦能則是永續經營的價值來源。前者屬於一波流的募資方式，後者則是要讓股東與治理權擁有者能夠真實感到落地的潛在可能性，想要細水長流經營實非易事。

依據以上的案例與成功因素分析，究竟NFT能在市場上創造出多少價值，其價值不論為有形還是無形，將是項目方在發行前需要審慎思考的要素。完善的規劃，不僅能為項目締造出新高度，更能衍生出多元創新的玩法。

（本文出自《想去你的元宇宙》作者：鄧萬偉（Sway）, Jack Xu, Dylan Lin, Alina Shih）