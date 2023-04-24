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某機師控告未經協商即遭片面調降薪資 航空公司：飛航時數從實核計報酬

聯合新聞網／ 永然文化出版
機師控告公司積欠薪資、資遣費及特別休假工資金。 示意圖／ingimage
機師控告公司積欠薪資、資遣費及特別休假工資金。 示意圖／ingimage

三、最高法院93年台上字第1613號

(一)本案事實簡述：○○航空運輸股份有限公司之給付資遣費與獎金事件

1.上訴人主張

因上訴人原受被上訴人僱用擔任其ATR型飛機之機師，被上訴人卻未經協商程序，片面調降薪資，上訴人不得已，依《勞動基準法》第14條第1項（註8）第5、6款規定，終止勞動契約。

被上訴人積欠一個月份之薪資差額、資遣費及特別休假工資金額詳如第一審判決附表所示等情。求為命被上訴人如數給付及加付法定遲延利息之判決。

2.被上訴人主張

則以為維護公司正常營運，公布新的給付薪資辦法，按機師飛航時數從實核計報酬，不生減薪問題，亦未積欠上訴人薪資，並認為上訴人未經預告即終止勞動契約，並非合法，不得請求給付資遣費；且上訴人指定或排定之休假天數已包括其特別休假日，是以應不得請求公司給付特別休假工資等語，資為抗辯。

(二)法院判決之相關內容

原審以上訴人與被上訴人之主張，為關於勞資雙方當事人對於勞動條件主張繼續維持或變更之爭議，係屬於《勞資爭議處理法》第4條第3項所稱之調整事項勞資爭議，又依《勞資爭議處理法》法第6條第1項規定，僅得依該法所定之調解、仲裁程序處理之。

(本文出自《合法罷工──勞資爭議界定與行使程序》)
(本文出自《合法罷工──勞資爭議界定與行使程序》)
而《勞資爭議處理法》第8條規定，意旨在平衡勞資雙方之權益，等待調解或仲裁，使勞資爭議暫為冷卻，避免擴大，應認於勞資爭議調解或仲裁前，限制勞方之罷工、怠工及其他影響工作秩序之輕度行為，舉輕以明重，勞方終止勞動契約，應更非法之所許。故於勞資爭議調解或仲裁之前，勞方亦不得因該勞資爭議事件終止勞動契約。

根據上訴人主張，被上訴人片面予以減薪，不依勞動契約給付工作報酬，違反勞動契約損其權益，然此爭議並未經主管機關調解或仲裁，是以上訴人欲終止勞動契約並非合法，自不得請求被上訴人給付資遣費。

而按勞資爭議僅在調解或仲裁期間內，勞方始不得因該勞資爭議事件而罷工、怠工或為其他影響工作秩序之行為，《勞資爭議處理法》第8條規定甚明，是如非在調解仲裁期間內，自無上開規定之適用；又勞方終止契約，不在上開規定限制範圍之列，此與《勞資爭議處理法》第7條規定對照觀之即明。

原審認上訴人在勞資爭議調解或仲裁期間之前，因該勞資爭議事件終止勞動契約，違反《勞資爭議處理法》第8條規定，所持見解，殊有未合。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

（本文出自《合法罷工──勞資爭議界定與行使程序》作者吳威志．蘇爾晴）

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