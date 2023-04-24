快訊

Gogoro成為台電救火隊 虛擬電廠整合民間電力開啟新商機

侯友宜剛返台 藍委傳發難逼宮黨中央 郭台銘陸海空戰齊發搶人

公股銀行成綠營禁臠！王鴻薇爆合庫AMC變蔡見興家族金庫「放款數十億給親友」

財產給結婚的女兒…會被女婿分走？ 律師：除了婚前給還有這「兩招」

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
結婚示意圖。圖／Ingimage
結婚示意圖。圖／Ingimage

小美有一子一女，小美的女兒說她找到真愛了，一定要跟男友結婚，小美看到這個準女婿眼光閃爍，心想並非善類，可能是貪圖小美家裡的財產，眼看勸女兒不要結婚是不可能的，但是女兒結婚總不能夠不給女兒嫁妝，算準這個婚姻維持不久，到時候準女婿要求離婚，可以依照夫妻財產制的規定，要求分配女兒財產的一半嗎？該怎麼做才能保護女兒的財產？

最好的做法就是不給女兒財產，就不會被女婿分走。律師這樣的答案一定會被媽媽給罵慘了，難道要讓我的寶貝女兒餐風露宿？

律師總要想想辦法，因為唯一的女兒出嫁，能夠不幫女兒準備好房子以及嫁妝嗎？媽媽的心情我可以了解，所以我們就提出幾個方案讓爸爸媽媽們參考：

方案A：在結婚前就把財產贈與給女兒，並向國稅局申報贈與稅

夫妻財產分配規定的前提是分配「婚後」的財產，因此「婚前」的財產是不用跟另一半分享，如果小美的父母親在女兒結婚前，就購買一棟房屋(無貸款)給女兒，並且繳交贈與稅，這棟房子屬於女兒的婚前財產，如果兩人鬧離婚，女婿身無分文，也不能跟小美女兒要求分一半的房屋，女兒自己在結婚前所賺的錢也不用分對方，只有在結婚後所賺得的錢，如果扣掉婚後債務還有剩餘，這部份才需要分給身無分文的女婿。

如果你說來不及了，我兒女已經結婚，現在贈與給子女的財產是否也要分給媳婦或女婿？

在法律的規定是不用分，但是在對簿公堂時，往往沒有證據證明是父母親所贈與的財產，因此無法被扣除而被對方分走的案例也不少，所以，記得在贈與的同時跟國稅局申報贈與，寫下贈與契約並留下匯款記錄，這樣才可以讓兒女有好日子過，也不會被有企圖的女婿或媳婦分走家產。

方案B：將財產信託，給女兒受益權而不是所有權

在法律上贈與給子女的錢就是子女的，如果你的兒女耳根子比較軟，像是小美的女兒，女婿要求什麼她都答應的情形下，小美贈與給女兒的房子，可能會被小美女兒過戶給女婿，或賣掉換成現金花用掉，到時候可能不必等到兩人離婚，女兒財產也都花光了。

所以，小美可以把房屋信託給銀行(或受託人)20年，讓小美女兒可以放心住在房屋內，但是女兒沒有權力賣房子，女兒就不會餐風露宿。因為女兒拿到的僅僅是有權利居住，等到20年後銀行才會把房屋所有權過戶給小美女兒(受益人)，就不怕女婿騙走財產，而且如果婚姻維持20年，就可能是小美看錯了他的女婿了。

方案C：持續供給吃住，用遺囑看管家產

其實，做父母的並沒有一定要在子女結婚的時候分配家產給子女，所以如果感覺到可能會有危機會發生時，小美可以用自己的名義購買房屋，無償給女兒女婿居住，每個月看狀況給零用錢或小額贈與，用一段時間觀察她們的婚姻是否穩固再做是否分家產的決定。

此外，我們要同時運用遺囑，把應該分給兒子或女兒的財產分配妥當，一方面，女兒也會感覺到小美真的有愛她(只是晚一點給)，另一方面，把給女兒無償居住的房子分配給女兒，甚至可以加上10年禁止分割所有不動產的條文，仍女兒持續可以用，暫時不能讓女兒單獨取得所有權，讓兒子與女兒對於財產不致於在分配上起糾紛，達到掌控財產且又讓女兒感到溫暖的平衡。

不同的家庭有不同的選擇，每個選擇都沒有絕對的好或絕對的不好，也許你會說還有感情、稅負、婚後增加的財產分配、孫子女出生...等等的問題要考量，但無論如何，只要我們細心觀察與持續學習，運用法律以及智慧來處理子女的結婚贈與的問題，才能真正讓財富穩固的祝福你所愛的人。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 結婚 媳婦 贈與稅

延伸閱讀

新手買股超後悔！他投資磐儀（3594）等2年才賣卻「少賺一倍」

00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

房過戶給長孫被賣…阿嬤「還說會養我一輩子」！ 律師：法律比子孫還可靠

3年前買進2張0050…現報酬率50幾％ 他：當時大家皆說股市處在高點

相關新聞

財產給結婚的女兒…會被女婿分走？ 律師：除了婚前給還有這「兩招」

最好的做法就是不給女兒財產，就不會被女婿分走。律師這樣的答案一定會被媽媽給罵慘了，難道要讓我的寶貝女兒餐風露宿？

退休金算盤／理財「631法則」 穩健累積資本

面對老年化社會與大通膨時代，準備退休以確保退休後生活所需無虞，是每一個人必修的重要課題。壽險業者建議，從日常消費習慣中就...

理賠聯盟鏈2.0 便民再加分

壽險公會響應金管會及保險局推動「數位身分認證及授權」政策目標，2022年12月經保險局核准，推出「理賠聯盟鏈2.0」試辦...

理賠聯盟鏈2.0無紙化…二技術加持

過去民眾向不同保險公司投保，申請理賠時需檢附多份資料，再一家家提出申請，相當不便；鑑此，壽險公會與保險業者自2020年起...

專家教你保／房東、房客投保火險 有撇步

依內政部消防署統計，2021年共發生5,994起建築物火災事故，其中以住宅火災占比72.4%為大宗。一旦住家發生火災，往...

保險小百科／購買利變保單 搞懂回饋機制

從去年美國開始升息循環，便有不少民眾聽到「美元利變壽險」這項產品，但卻不太理解其運作方式，要更簡潔了解這項產品，可以將「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦