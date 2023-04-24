財產給結婚的女兒…會被女婿分走？ 律師：除了婚前給還有這「兩招」

最好的做法就是不給女兒財產，就不會被女婿分走。律師這樣的答案一定會被媽媽給罵慘了，難道要讓我的寶貝女兒餐風露宿？

律師總要想想辦法，因為唯一的女兒出嫁，能夠不幫女兒準備好房子以及嫁妝嗎？媽媽的心情我可以了解，所以我們就提出幾個方案讓爸爸媽媽們參考：

方案A：在結婚前就把財產贈與給女兒，並向國稅局申報贈與稅

夫妻財產分配規定的前提是分配「婚後」的財產，因此「婚前」的財產是不用跟另一半分享，如果小美的父母親在女兒結婚前，就購買一棟房屋(無貸款)給女兒，並且繳交贈與稅，這棟房子屬於女兒的婚前財產，如果兩人鬧離婚，女婿身無分文，也不能跟小美女兒要求分一半的房屋，女兒自己在結婚前所賺的錢也不用分對方，只有在結婚後所賺得的錢，如果扣掉婚後債務還有剩餘，這部份才需要分給身無分文的女婿。

如果你說來不及了，我兒女已經結婚，現在贈與給子女的財產是否也要分給媳婦或女婿？

在法律的規定是不用分，但是在對簿公堂時，往往沒有證據證明是父母親所贈與的財產，因此無法被扣除而被對方分走的案例也不少，所以，記得在贈與的同時跟國稅局申報贈與，寫下贈與契約並留下匯款記錄，這樣才可以讓兒女有好日子過，也不會被有企圖的女婿或媳婦分走家產。

方案B：將財產信託，給女兒受益權而不是所有權

在法律上贈與給子女的錢就是子女的，如果你的兒女耳根子比較軟，像是小美的女兒，女婿要求什麼她都答應的情形下，小美贈與給女兒的房子，可能會被小美女兒過戶給女婿，或賣掉換成現金花用掉，到時候可能不必等到兩人離婚，女兒財產也都花光了。

所以，小美可以把房屋信託給銀行(或受託人)20年，讓小美女兒可以放心住在房屋內，但是女兒沒有權力賣房子，女兒就不會餐風露宿。因為女兒拿到的僅僅是有權利居住，等到20年後銀行才會把房屋所有權過戶給小美女兒(受益人)，就不怕女婿騙走財產，而且如果婚姻維持20年，就可能是小美看錯了他的女婿了。

方案C：持續供給吃住，用遺囑看管家產

其實，做父母的並沒有一定要在子女結婚的時候分配家產給子女，所以如果感覺到可能會有危機會發生時，小美可以用自己的名義購買房屋，無償給女兒女婿居住，每個月看狀況給零用錢或小額贈與，用一段時間觀察她們的婚姻是否穩固再做是否分家產的決定。

此外，我們要同時運用遺囑，把應該分給兒子或女兒的財產分配妥當，一方面，女兒也會感覺到小美真的有愛她(只是晚一點給)，另一方面，把給女兒無償居住的房子分配給女兒，甚至可以加上10年禁止分割所有不動產的條文，仍女兒持續可以用，暫時不能讓女兒單獨取得所有權，讓兒子與女兒對於財產不致於在分配上起糾紛，達到掌控財產且又讓女兒感到溫暖的平衡。

不同的家庭有不同的選擇，每個選擇都沒有絕對的好或絕對的不好，也許你會說還有感情、稅負、婚後增加的財產分配、孫子女出生...等等的問題要考量，但無論如何，只要我們細心觀察與持續學習，運用法律以及智慧來處理子女的結婚贈與的問題，才能真正讓財富穩固的祝福你所愛的人。

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