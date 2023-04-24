年輕人流行「精緻窮」？ 網轟：薪水30k存錢有什麼意義

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聯合新聞網／ 綜合報導
近年來年輕人吹起了「精緻窮」風潮，形容低收入、高物慾族群，為了維持經精緻生活，而成為「月光族」。圖為信用卡示意圖。圖／美聯社
近年來年輕人吹起了「精緻窮」風潮，形容低收入、高物慾族群，為了維持經精緻生活，而成為「月光族」。圖為信用卡示意圖。圖／美聯社

近年來台灣年輕人吹起了「精緻窮」風潮，「精緻窮」是網路新興用語，形容低收入、高物慾族群，為了維持精緻生活，賺的錢往往跟不上消費能力，常常成為「月光族」。有網友在Dcard以「為什麼現在的年輕人喜歡過精緻窮的生活？」為題發文表示，「近幾年來社會出現一個現象叫『精緻窮』，明明收入不高卻喜歡買名牌、天天吃好料打卡，對外營造出自己的高質感生活，卻不是把買房和投資為首要目標，然後月底哭窮」，直問到底出了什麼原因？引發網友熱議。

有人認為「及時行樂」、「快樂就好」，表示現在年輕人收入不高，不會因為有儲蓄就能夠買房，就算繳完房貸，青春歲月也沒了，不如及時行樂。此外，物價越來越高，再怎麼省吃儉用，生活也不會好到哪裡去，那不如就選擇這樣的快樂。網友們對此留言表示贊同「反正存錢也買不起房子啊！基本上有一些存款就行了，為何不對自己好一點？」、「講的好像節儉就買得起房一樣，反正都買不起，我幹嘛不過爽一點？」、「要工作30年不吃不喝才買得起房子，存錢還有什麼意義？」

不過有網友表示，他自身不認同「精緻窮」，建議大家還是要想好退休需要多少錢，不然未來恐怕變成窮老人。此外，也有網友給予告誡，人生總有意外，發生意外需要一大筆錢，沒存款要怎麼應付生活中突如其來的鳥事，就算買不起房子，也要存一些錢當急用金。但就有人無奈表示，「大學一畢業，家裡沒金援，還要給孝親費、繳學貸、保險、三餐自理、電話費、油錢，一個月光是活著就要花掉兩萬多，然後一堆老闆只開不到30K，請問要存什麼錢？連精緻都沒辦法，只能窮。」

Dcard 精緻窮 買房 儲蓄 月光族

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