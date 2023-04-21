快訊

法說會後台積電開盤520元！台股開15,776點 早盤漲逾70點

圖文教你做／LINE重要訊息總被淹沒？官方一招「客製化通知」：還能消除未讀數

早盤漲逾70點！台股開15,776點 台積電開盤520元

房過戶給長孫被賣…阿嬤「還說會養我一輩子」！ 律師：法律比子孫還可靠

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
4月9日台中市八旬陳姓婦人因長孫變賣房產，陳婦不願搬離。記者陳宏睿／翻攝
4月9日台中市八旬陳姓婦人因長孫變賣房產，陳婦不願搬離。記者陳宏睿／翻攝

法律比子孫還可靠！

80多歲的阿嬤控訴把起家厝過戶給長孫，不料長孫卻把房子賣掉，還把她趕出家門，阿嬤表示當初只是配合過戶，他們也承諾會養阿嬤一輩子後來卻棄她不顧，氣得告上法院，最終法院判定：房屋為「贈與」且未附有孫子女照顧她的條件，阿嬤仍然拿不回房子……(新聞詳連結)

我發現這類案件幾個共同的爭執點：

1.房子過戶的原因？

2.到底要不要扶養長輩

3.房子所有權人是誰的？

這3個各執一詞的說法，都可以導出：法律比子孫可靠！

1.「房子過戶」的原因？

長輩：相信子孫。感覺贈與房屋後，自己還可以用，也不會被賣掉，房子還是自己的。

子孫：遲早要傳承，子孫應該得的，就是我的。

2.到底要不要「扶養」長輩？

長輩：我當時有說

子孫：我沒有聽到

如果有用法律文件（契約）寫清楚扶養的條件與內容（或是單純贈與），雙方都有簽字，甚至還有律師見證，法律才能保障雙方，避免糾紛

3.房子所有權人是誰的？

長輩：房子是我送的，所以實際上是我的。

晚輩：送給我，就是我的。

法律上房屋所有權人是看地政機關的「登記」，因此，彼此內心的意思只能在道德上產生效果，所以要確保房產是自己的，就不能夠隨便過戶，過戶之後就是別人的

即便是親人 口頭承諾也信不得

以前PO文說過很多「口頭承諾」的風險，能夠信守承諾並照顧父母的子女令人感到欣慰，但最怕的莫過於「空口開支票」的，一旦提前將名下財產贈與他們，得到財產後立馬180度態度大轉變，不再關心、照顧父母。如果在贈與財產時沒有考慮到未來的需要，可能會在晚年時變得一無所有，並面臨到無依無靠困境，這點要注意！

如果真的想先把房子贈與給子女或晚輩，建議「白紙黑字」的寫下條件或是希望具體孝順的方式，例如：去世之前不可以轉賣這間房屋、要給生活費多少錢…等等。並且附上若受贈人違背承諾，須將房屋歸還

要在慷慨心與防備心之間找到平衡點，法律比人還可靠！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房子 阿嬤 財產 長輩

延伸閱讀

買00878慘虧30萬！網曝「做錯1點」：00713隨便比都贏

抽籤前夕小股東哭了 長園科公告「全體董事放棄認購現增」

「不參與玉山金（2884）抽籤！」 他曝光2原因：抽股票有點像搶銀行

台積電要噴了？高雄28奈米改先進製程…網嗆畫餅：慢慢等機台都還沒訂

相關新聞

房過戶給長孫被賣…阿嬤「還說會養我一輩子」！ 律師：法律比子孫還可靠

真的想先把房子贈與給子女或晚輩，建議「白紙黑字」的寫下條件或是希望具體孝順的方式，例如：去世之前不可以轉賣這間房屋、要給生活費多少錢…等等。並且附上若受贈人違背承諾，須將房屋歸還。

過度追求生活儀式感，小心陷入「假精緻」困境 試試3個消費習慣 你也能輕鬆攢下一桶金！

別人是花前月下，而你則是正在花下個月的錢？最近經常聽到「假精緻」這個詞，經常被用來意指時下「虛有其表」的年輕人，舉例來說，每個月月薪不到新台幣3萬元，扣除房租和生活費後，幾乎所剩無幾…

「爺孫戀」李坤城健檢OK仍癌逝 「癌王」現身警惕：無關老幼，你get到重點了嗎？

數年前在國內鬧得沸沸揚揚的「爺孫戀」當事男主角資深音樂人李坤城日前因為大腸癌病逝，享壽67歲。據了解，李坤城1年前曾經對外表示自己的健康檢查結果「一切正常」，甚至連三高都沒有…

房地產估價師、機場櫃台人員、基金管理…盤點將被AI機器人取代的工作

前幾天，筆者看到一則有關美國高中生最佳職業的新聞。裡面提到即使美國科技業裁員潮一波接一波，但根據MLIV Pulse最新調查結果顯示，受訪者仍認為科技業是高中生的最佳職業選項，因為隨著科技的進展，加上人工智能（AI）的出現，都為人類的生活帶來更多便利。

要買到好房子一定得當盤子！ 他以「婚姻」舉例：非大家認為賺到才要結婚

最近房市沒這麼熱，跟幾個朋友最近就買了自己住的房子，好玩的是都覺得自己當了盤子。想想發現，合理的當盤子是一定的，而且其實是好事。

工廠遷址…某公司不願支付交通補助費 員工怒找勞工局、太平洋百貨衰中槍

○華公司之員工共五人因工廠遷址，公司不願支付交通補助費，因此員工五人要求公司依法…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦