房過戶給長孫被賣…阿嬤「還說會養我一輩子」！ 律師：法律比子孫還可靠

法律比子孫還可靠！

80多歲的阿嬤控訴把起家厝過戶給長孫，不料長孫卻把房子賣掉，還把她趕出家門，阿嬤表示當初只是配合過戶，他們也承諾會養阿嬤一輩子後來卻棄她不顧，氣得告上法院，最終法院判定：房屋為「贈與」且未附有孫子女照顧她的條件，阿嬤仍然拿不回房子……(新聞詳連結)

我發現這類案件幾個共同的爭執點：

這3個各執一詞的說法，都可以導出：法律比子孫可靠！

1.「房子過戶」的原因？

長輩：相信子孫。感覺贈與房屋後，自己還可以用，也不會被賣掉，房子還是自己的。 子孫：遲早要傳承，子孫應該得的，就是我的。

2.到底要不要「扶養」長輩？

長輩：我當時有說 子孫：我沒有聽到

如果有用法律文件（契約）寫清楚扶養的條件與內容（或是單純贈與），雙方都有簽字，甚至還有律師見證，法律才能保障雙方，避免糾紛。

3.房子所有權人是誰的？

長輩：房子是我送的，所以實際上是我的。 晚輩：送給我，就是我的。

法律上房屋所有權人是看地政機關的「登記」，因此，彼此內心的意思只能在道德上產生效果，所以要確保房產是自己的，就不能夠隨便過戶，過戶之後就是別人的。

即便是親人 口頭承諾也信不得

以前PO文說過很多「口頭承諾」的風險，能夠信守承諾並照顧父母的子女令人感到欣慰，但最怕的莫過於「空口開支票」的，一旦提前將名下財產贈與他們，得到財產後立馬180度態度大轉變，不再關心、照顧父母。如果在贈與財產時沒有考慮到未來的需要，可能會在晚年時變得一無所有，並面臨到無依無靠困境，這點要注意！

如果真的想先把房子贈與給子女或晚輩，建議「白紙黑字」的寫下條件或是希望具體孝順的方式，例如：去世之前不可以轉賣這間房屋、要給生活費多少錢…等等。並且附上若受贈人違背承諾，須將房屋歸還。

要在慷慨心與防備心之間找到平衡點，法律比人還可靠！

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