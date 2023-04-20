過度追求生活儀式感，小心陷入「假精緻」困境 試試3個消費習慣 你也能輕鬆攢下一桶金！

別人是花前月下，而你則是正在花下個月的錢？最近經常聽到「假精緻」這個詞，經常被用來意指時下「虛有其表」的年輕人，舉例來說，每個月月薪不到新台幣3萬元，扣除房租和生活費後，幾乎所剩無幾，卻還硬要擺出好似月入10萬元光鮮亮麗的「假象」，只為了滿足自己不切實際的虛榮心。

在社群網站上獲得大量點讚的精緻照片背後，竟是一堆謊言堆砌出來的「假象」：在整個亂七八糟的房間裡，只有拍照一角的風景好看……；這不難看出有愈來愈多年輕人過度追求生活的儀式感，小心反而陷入「假精緻」的困境。

斷捨離＋控制物慾，你也能擺脫過度消費！

經常聽人抱怨說：「人生苦短，要及時行樂……」殊不知就是這樣一個念頭，可能就讓你墜入無止盡的慾望深淵。本周小花平台理財專題要帶領讀者反其道去思考：採行低物慾、低消費生活，藉由斷捨離的方式，果斷地揮別多餘雜物並拒絕不需要的物品，就是這樣從改變日常消費習慣做起，持續簡單地過著每一天，同樣能享有品味生活的能力。

以下分享低物慾、沒必要就不買的3個消費習慣，只要持之以恆地做，你也能無痛存錢，輕鬆攢下屬於自己的一桶金：

習慣1、實踐「斷捨離」，減少家裡多餘、不必要的物品

有關「斷捨離」這個新興名詞，相信大家都知道，就是「斷」絕並「捨」棄不必要的雜物，進而「脫」離對物品的執著。暢銷書《不消費的一年：購物狂的重生之旅，擁有越少，得到更多》作者以親身力行「斷捨離」的好處，充分體會到：認清之前自己到底浪費了多少錢同時並加深印象，正好也拿來自我約束和自我激勵「停止那些非理性的消費行為吧！」

習慣2、拒絕超前消費，養成「先儲蓄、後消費」的習慣

這個習慣小編要以過去親身經驗為例，每次刷信用卡購物時，因為不用付現金，都刷得很開心也無感，但是等到月底要結帳時，才恍然大悟：原來我竟花了那麼多錢……。

就是因為這樣的消費習慣，致使每個月幾乎都存不到錢……；後來痛定思痛決心改變原先的購物行為，堅持以「先儲蓄、後消費」方式，在發薪日當天僅留下當月生活費在戶頭裡，其餘全數存入獨立的儲蓄帳戶，「先將預存的錢扣下來，剩餘的錢全部花光都沒關係。」

習慣3、非必須的能不買就不買、有必須的買但是不多買

第3個習慣同樣也是小編親身所歷，以前午休時間與同事相約吃午餐，每每習慣順手帶回不少「戰利品」，像是衣服、髪飾、零食等，就這樣每個月莫名其妙的花了不少錢，等到月底看著快要見底的荷包直發楞……。

為了「不再」重蹈覆轍，現在一樣與同事相約吃午餐，只是每個月會幫自己列出一張必須購買的購物清單，並強制規定自己只能購買清單上的物品，絕不能多買。就這樣確實執行了一段時間後，戶頭裡多了不少存款，每到月底也不再心慌慌、心煩意亂了。