「爺孫戀」李坤城健檢OK仍癌逝 「癌王」現身警惕：無關老幼，你get到重點了嗎？

數年前在國內鬧得沸沸揚揚的「爺孫戀」當事男主角資深音樂人李坤城日前因為大腸癌病逝，享壽67歲。據了解，李坤城1年前曾經對外表示自己的健康檢查結果「一切正常」，甚至連三高都沒有，比年輕人還要健康……；不過，最後卻因為大腸癌病逝，獨留小40歲妻子林靖恩，令人不勝唏噓，也不禁感嘆「癌王」確實可怕！

根據衛福部統計，大腸癌已經連續15年蟬聯國人10大癌症榜首，成為名副其實的「癌王」。說到大腸癌，近幾年國內有不少名人不敵大腸癌病逝，除了李坤城外，包括豬哥亮、賀一航、李國修也都是因為大腸癌病逝，另外還有立法委員余天的女兒余苑綺則是因為直腸癌病逝。

這樣看來，罹癌已不再是老年人的專利，現在年紀輕輕，癌症就要開始找上門來；小花平台提醒，不管男女老幼，都應該提早做好防癌準備，「及早未雨綢繆，才能防患於未然！」

你的癌症險有買到重點嗎？

台灣人是出了名的愛買保險，平均每人每年會花費超過新台幣15萬元購買商業保險，但是花了那麼多錢，真的有買到重點？

目前市售的癌症險種愈來愈多，在癌症險所有的給付項目中，最重要的部分就是一旦確定罹癌後，可以直接領取的「初次罹癌保險金」額度，只要符合保單條款中約定的疾病定義及接受住院或是手術治療，都可以申請理賠，「被保險人可以自由運用這筆保險金，不論是用作其他治療支出或是作為治療期間生活費用，對於罹患癌症的被保險人來說，不啻是最直接的幫助。 」

除此之外，現行癌症險種類日益多元化，給付內容也大不相同，像是初次罹癌、癌症住院醫療、癌症手術醫療、癌症出院療養及癌症門診醫療、放療、化療保險金……等，都是罹患癌症時，比較常見的醫療項目，也就是說，這些都是民眾投保癌症險必須要納入的基本考量。

說到現行癌症險之所以有這麼多選項，最大的原因在於今天醫藥科技不斷進步，除了傳統的手術治療、化學或是放射線治療外，近幾年標靶藥物和免疫療法也加入治療行列，癌症存活率與治癒率因此提升不少，癌症已從過去人人聞之色變的「不治之症」，逐漸轉為可以控制的「慢性病」，因此建議癌症險投保內容更多元化，以因應不同階段的保障需求。

其實，除了癌症險外，不妨也善用其他商業保險像是實支實付型醫療險、重大疾病險或是重大傷病險等，都是不錯的選擇；舉例來說，鑒於癌症新藥和新療法多屬於自費的項目，此時如果有投保實支實付型醫療險，就能派上用場，當需要住院或是使用新式手術等自費醫療項目時，可以獲得更加全面的理賠保障「在保障的範圍及限額內，花多少就賠多少！」