要買到好房子一定得當盤子！ 他以「婚姻」舉例：非大家認為賺到才要結婚
【撰文・酒吧七 看見一切並快樂的活著】
最近房市沒這麼熱，跟幾個朋友最近就買了自己住的房子，好玩的是都覺得自己當了盤子。想想發現，合理的當盤子是一定的，而且其實是好事。
粗淺分析
用最淺的道理來看，買到的人一定是出價最高的那個，也就是最盤的那一個。
深入探討
當然，買到一定是再那個當下出最高的，但是也可能價錢是慢慢的隨時間降下來，這時好像就不盤了? 其實不可能，先來分析實際狀況：
1.台灣違約率極低，代表投資客扛不住的狀況極少
2.台灣屋主要拿房子抵押去貸款超快超容易，所以認真要破盤價急售其實也不太可能
3.最近6年房子就是一直漲，要買到比房東當初買還低，可能是房東自殺比較可能，這代表：我們對於價格是否合理，只能從實價登入來研判，因此，房東跟買房人的資訊是對等的。
房東一定不可能想賣的比實價均價低，同時也不會被現況逼迫，所以要買到一定是以實價登入來看，可能不是創歷史新高，可也相距不遠。（再說，房仲還得抽6％，讓成交價更高了一點）
因此，你買到代表以實價登入來研判，你是盤子。
當盤子也願意才是好
回過頭來看看，當盤子錯了嗎？真的是傻子嗎？實際上，我們應該是要追求的是：
即使知道自己當了盤子，還是開心的買下
跟結婚一樣，是大家都說賺到你才娶／嫁嗎？
不，真的對的是你看到了其他人都看不到的價值，所以在你心中，自己並不是真的盤子，而大家看不到這些價值，所以才覺得你是盤子，不然一定會有人出更高價，然後，就買不到了。
祝大家能遇到心甘情願當盤子的好房。
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：願意當盤子才買的到好房子
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