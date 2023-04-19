工廠遷址…某公司不願支付交通補助費 員工怒找勞工局、太平洋百貨衰中槍

○華公司之員工共五人因工廠遷址，公司不願支付交通補助費，因此員工五人要求公司依法資遣，但公司不予答應，因此員工五人遂請求臺北市勞工局協調。

在協調期間，○華公司藉口解雇員工五人，員工五人認為公司毫無誠意，是以透過友人介紹之民意代表尋求協助，而為迫使公司出面解決依法資遣事宜，員工五人會同民代至公司合作之太平洋百貨公司多處專櫃前，進行拉抗議布條或張貼海報等行徑，並發出要求依法資遣之傳單予不特定之消費者，更請其各自親朋好友至專櫃現場前聲援之。

由於該抗爭行為，影響至○○百貨公司生意，百貨公司為求自保，則紛紛與該公司終止設置專櫃之契約，該公司遂對員工五人等提起妨礙自由之訴。

後本案經由臺北地檢署對員工五人提起公訴，認定員工五人等共同連續違犯《刑法》第304條之強制罪（註4），判處員工五人及其家屬有期徒刑四個月，民意代表及其友人有期徒刑五個月，非勞工者有期徒刑六個月。

(本文出自《合法罷工──勞資爭議界定與行使程序》) 員工五人等收受地院判決後不服上訴，經審理半年後，仍認定員工五人等共同連續違犯《刑法》第304條強制罪，惟處以較輕之刑罰，員工五人、民意代表及員工家屬等判處罰金陸佰元，僅在現場出現之民意代表友人則判處罰金伍佰元。本案因係不得上訴案件，自此定讞。

經法院訊據上訴人，並查前開事實，偵查期間○華公司與○ ○百貨公司之人員陳述，被告等如何於百貨公司之○華公司專櫃脅迫抗爭之情節，且經證人○○百貨公司職員證稱被告等人確曾揚言○華專櫃不撤離百貨公司，則不離去等語，並輔以相關現場抗爭影像等證物，被告等人辯稱未施脅迫行為云云，即非可信。

次查被告等五位員工已與多次就上開勞資而為協調，此有臺北市政府勞工局多次協調會議紀錄影本在卷足稽，益見被告已知應以何種法律途徑解決爭端，縱然協調不成，被告等人說毫無犯意，又豈能置信。

此外被告等包圍專櫃，並表明不撤離不離去，使該專櫃員工迫而結束營業撤離專櫃，縱使撤櫃非各該專櫃員工所決定，而係百貨公司所決定，被告等之脅迫抗爭自有憑於本院調查中先後證稱，被告等於百貨公司的○華專櫃抗爭之際未有脅迫各該專櫃員工之妨礙自由之行為等語，亦多所迴避，均不足採，事證至為明確，其等之犯行堪以認定。

（本文出自《合法罷工──勞資爭議界定與行使程序》作者吳威志．蘇爾晴）