長者生前失智…「遺產」該怎麼保障？ 律師曝光4種方法

保護失智長輩財產，愛與關懷從照顧開始！

台東有位患有失智症的婦人將生前一塊公告現值699萬元的土地，以108萬低價賣給一老翁。婦人過世後，她的女兒拒絕將土地所有權轉移，在法院上主張母親當時已失智、售價也不合理，然而締約是在婦人被宣告禁治產前，且有證人證明當時婦人神智清楚等，最終，法院判定女兒須轉移所有權……。

面對新聞中的情況，婦人已經離世，女兒難以接受媽媽將土地便宜出售給陌生人的事實，並且不願意辦理土地的所有權轉移。

因此女兒可能更關心媽媽在生前便宜出售土地的行為是否合理，也擔心母親是否因為失智症而喪失了判斷能力，造成了這次的交易，所以她主張這筆交易不具備法律效力，擔憂有心人「趁火打劫」，媽媽被他人欺騙…。

意識不清者的財產該怎麼保護？具體的方法告訴你！

1.好好關心照顧媽媽（長輩）：

當發現長輩出現失智相關症狀時，要提高緊覺，因「失智症」可能會對患者的判斷能力和認知能力造成重大影響，應提早關心並提供照護，包括盡快就醫了解身心狀況、接受定期的醫療檢查，請專業醫生判斷並開立診斷證明。

2.簽訂「授權書」或「照顧承諾書」：

在長輩還有行為能力時，盡早簽訂「授權書」或「照顧承諾書」，清楚授權負責照顧自己的兒女或親友，既可以讓負責照顧的人可以合法的為法律行為、照顧上也有一些方向，又能明確區分出真正有權代理的人，讓其他肖想長輩財產的人可以知難而退。

3.設置信託：

由於失智者是漸進式的惡化，倘若長輩自己有自覺，擔心自己未來因病情惡化導致頭腦越來越不清楚時，就可以提早規劃，利用「信託」把自己的財產交給銀行等金融機構管理、隱藏，財產所有權還是屬於長輩的，而且信託契約可以指定財產「專款專用」，可用來支付安養費、醫療費等，無需他人經手，避免被詐騙或資金被任意挪用。

4.聲請「輔助宣告」或「監護宣告」：

在意識不清者無法有效管理自己的財產時，可以向法院申請輔助宣告或監護宣告。由法院指定輔助人或監護人來管理和保護長輩的財產，並確保其財產的合法和妥善使用。

爸媽曾為我們撐起一片天，他們的健康和幸福也是家庭的重要財富。

因此，在他們變老的時候，換我們為他們撐天，給予他們最好的愛和照顧，讓他們能夠享受晚年的幸福和安寧。

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