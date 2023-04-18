33歲要有多少資產？女曝股票庫存嘆悲哀 網卻稱「少這事」就是人生贏家

人一生當中，會藉由工作、繼承或被贈與等方式，慢慢累積資產和現金，但究竟要存多少錢才符合該年齡層應有的總資產？一名女網友就發文表示，今年滿33歲，總資產約26萬，本身沒有很雄厚的家庭背景，也沒有車子、房子，只能努力存錢，或買股票增加被動收入，但女網友大嘆自己「很悲哀」，到了33歲，只存下這些錢，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛安慰鼓勵她，認為人的一生會經歷很多不如意的事，光是女網友少了「這一件事」，就已經是人生贏家了。

該名女網友在Dcard貼出一張股票庫存截圖，從照片中，可以看出女網友證券資產約26萬，投資比例分別是鴻海（2317）佔39%、富邦台 50（006208）佔33%、國泰永續高股息（00878）佔28%，推測其傾向買大盤型或高股息ETF股票，可能投資屬性較為保守。

女網友曬出自己的投資比例，除了鴻海（2317）佔39%，其他都是大盤型和高股息ETF股票。 圖擷自Dcard

「33歲這樣的資產是不是很悲哀？」，女網友表示她今年滿33歲，既沒有雄厚的家庭背景，也沒有車子、房子，更沒有男朋友，唯一留下的只有價值約26萬的證券資產，大嘆自己存的錢不夠多。

貼文一出引發討論，許多網友紛紛留言安慰，「人哪，不要去限制自己幾歲一定要做什麼，每個人的年紀都不一樣，努力讓自己開心，尋找生命的意義就好了」、「夠用就好，如果能多存一點當緊急備用金當然更好，至於和別人比就沒有必要了，怎麼比都比不完」、「就繼續努力呀，要比慘永遠有更慘的，我也33歲了，存款連十萬都不到，因為賺來的錢都在幫家裡還債」。

也有人認為如果沒有負債，就算人生贏家了，「這年頭沒負債就很好了」、「沒負債真的比很多人強了，現在隨便抓幾個20-30幾的人，很多有學貸、信貸、卡債、車貸，可能還有房貸」、「只要沒有負債 ，真正靠自己的能力生活，就很值得讚賞」。

不過，也有人有不同看法，「妳餓不死但可以苟活，就不要結婚生子就好，自己一個人不要再把不幸帶給他人，有些沒錢的也養不起還生小孩，那些被生出來就的真的慘」、「好多人給正面回應，試想看看如果今天這樣的條件發生在男生身上，會不會被唾棄甚至攻擊？」、「講沒負債就很強是認真嗎？還是單純安慰別人順便安慰自己的呢」。