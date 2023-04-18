2023年「無腦刷信用卡」就選它！ 她：回饋不分國內外都3% 上限達16萬多

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，「能刷卡就刷卡」是聰明理財新觀念，時間來到2023年，不論是打算申辦第一張信用卡的新手，或是想汰舊換新手中持卡，都可以找到通吃國內、國外消費的無腦刷神卡！

以下為影音內容：

2022年左看右看，回饋上沒有太特別的好卡，舊卡沿用也不是不行，但到了今年2023年各家銀行好像...更縮水了，不過還是要努力在「砂礫中找珍珠」吧。

「能刷卡就刷卡」的觀念，絕對不是鼓勵延遲付款、隨便買任意刷，背後邏輯是，不管上超商、吃餐廳、看電影、買網購，本來就要花這筆錢時，選擇刷卡或行動支付結帳，比付現金多一筆回饋進口袋，不賺白不賺。

只是各家銀行推出的信用卡之多，都可以拿集卡冊蒐集了，且還會定期出新卡，定期做改版，相信多數人沒有那個美國時間和耐心去研究。

以下For懶人一族，不用比較、記複雜規則，一張信用卡任何消費（一般消費）都能搞定，無腦刷就對了！

2023神卡排行榜

揭曉之前，神卡必須要符合四項標準：

1.回饋率越高越好（％數先決） 2.0門檻或低門檻 不用登錄不用搶很重要 3.範圍廣 最好各種場景都能無腦刷 4.回饋上限高 越高越好用

這張卡歷史悠久，1995年推出時是台灣第一張女性信用卡，經歷時間演變和改版，目前有3％回饋，國內國外都能刷，帳單直接折抵，上限超高（166666／月）多數人都夠用。

只是要注意，高回饋得在國內結束或假日刷才算數（國外不限），平日消費只有1％。

這張2020年改版時就蠻有話題，運動才能回饋最大化，算是正面鼓勵；國內國外一般消費都是3％回饋，豐點也能設定折抵帳單。

不過記得一定要搭配《汗水不白流》APP並燃燒卡路里，不然就只剩回饋1％，另外5月底前可以申辦特殊的魔獸（Dwight Howard）卡面。

3.富邦J卡 J POINTS卡／2.2％LINE Points回饋

曾經無門檻無上限的一張神卡，現在限制多了，回饋降了，要多開個富邦數位帳戶，而國內一般消費2.2％無上限不算差，但國外1％就很難用，除非是去日本或韓國才有3％，另外回饋的是LINE Points得要下一次到合作通路消費才能抵用。

以上三張就是2023年回饋率最高的一般消費神卡。

綜合來看，富邦J卡回饋無上限依然滿有吸引力，只是解封後很多人會希望能國內國外都好刷。

如果每個月消費不多，那永豐SPORT卡3％肯定更適合，（有運動的朋友）卡路里門檻其實很簡單。

台新玫瑰Giving卡則是什麼都好，但要控制消費時間，適合平日超忙碌沒空花錢的上班族，只是這種人應該很少，畢竟光是早餐、午餐、晚餐都有機會刷卡或XX PAY付款。

以下提及兩張未入選的遺珠：

1.永豐55688聯名卡：同樣擁有3％回饋，條件是每月需搭台灣大車隊1次，只是搭小黃並不省錢就沒有推薦了，除非本身有習慣或公務有需求，那就值得辦。

2.國泰世華CUBE卡：3％回饋無上限，但要切換權益操作上有點麻煩，加上指定消費涵蓋沒那麼廣，算是特定用途卡。

退而求其次2％回饋

適合才重要，雖然3％回饋很誘人，不過可以發現限制稍微多一些。

目前2％回饋也不少，舉4張卡片，無腦的程度普遍更高：

聯邦吉鶴卡：搭上台灣人日本旅行熱潮近來聲量頗高，回饋是現金又是無上限算不錯的選擇。

聯邦賴點卡：2019年上市以來一直維持國內2％、國外3％的組合，每年都擠不上最強的前幾名，優點是穩定，回饋沒被砍加上不時有加碼活動，算是懶人福音。

花旗現金回饋PLUS卡：一大特色是保費也有2％回饋，只是紅利有些麻煩，要以300點為單位折抵。

永豐大戶卡：是曾經的神卡，之前有辦的朋友也還堪用，只是要有10萬元在數位帳戶，好在高利活存利率有1.5％，放錢不算太吃虧。

此外，2％回饋還有星展ECO永續卡、華南超鑽現金回饋卡...等等。

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