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旅客注意！ ANA全日空因天候不佳停航 如何取消預約、退款手續費理賠看這邊

聯合新聞網／ 商周出版
全日空班機。美聯社
全日空班機。美聯社

嵌入式保險

嵌入式保險是指在提供保險時，將購買保險的過程嵌入消費者的行為路徑中。與傳統保險的不同之處在於，消費者不像以往那樣透過保險公司或保險經紀人購買保險，而是直接向銷售機票、電子設備的網站或汽車製造商簽訂契約。

例如，成立於二○一二年的德國保險科技公司Simplesurance，就以電子商務網站為對象，推出以行動裝置的賠償保險為主的嵌入式保險平台。

對於打算購買智慧型手機或平板電腦的消費者，當發生行動裝置掉落造成螢幕損傷、或因飲料灑出造成故障時的賠償保險，也會一併出現在商品的結帳畫面中。該公司也積極拓展海外市場，目前與東京海上控股公司展開業務合作，已經成功進軍日本市場。

航班取消保險

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》)
（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》)
自二○一九年十月起，全日空航空（ANA）開始在網站上銷售航班取消保險「Soramoyou」，這是以simplesurance 的技術為基礎，由全日空與東京海上日動火災保險公司共同開發的保險商品。

這項保險的理賠內容涵蓋因「擔心惡劣天候導致停飛」等理由而取消預約、退款時的取消手續費或退款手續費，以及在「因天候惡劣等原因導致預定航班停飛或嚴重延誤」的情況下所出現的額外費用。

如果提前規劃旅遊行程，通常能以比平時便宜很多的價格預訂機票。但是在接近搭乘日期才取消預約時，就會產生取消手續費，因此有不少消費者會猶豫是否要預訂機票。

取消搭機也能獲理賠

只要購買這項保險，若出現因颱風或暴雪等惡劣天候而停航的情況，即使取消預約也能獲得手續費的理賠（因個人因素取消航班則不在保險範圍內）。

雖然保險費會根據票價種類、票價金額、航班類別而有所變動，如果是航班票價低於一萬五千日圓的「ANA VALUE」定期航班，只需三百日圓就能加入保險。

由於可以從購票完成畫面，或機票預約確認畫面申請保險，所以可在機票購買流程中無縫銜接到購買保險。這對於打算在颱風季節或降雪時期搭乘飛機的消費者來說，發揮出非常好的效果。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》作者：城田真琴 譯者：駱香雅）

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