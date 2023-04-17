年花50萬…退休金準備一千萬不夠用！ 專家：通膨保守計算下需要1667萬

我看到很多計算退休金的例子，都拿1000萬當作標準，以5％現金股息為標準，年領50萬現金當作退休金為目標。我常常說這個金額是不夠的，必須要考慮通貨膨脹，到多年後退休時，實際需要的金額會更高。

即使是現在就擁有1000萬退休，每年都可以穩定的領到50萬的現金股利，這個金額還是不夠的，因為通貨膨脹不只是影響你的投資本金，同時也影響你每年領的現金股利價值，若想維持每年有目前50萬價值的消費力，你需要的本金其實要更多。

過去我習慣以3％來計算平均通貨膨脹率，這次我以2％來算就好，因為用3％計算會讓人太絕望。

你要維持每年都有如今價值50萬的現金股息可以領，表示每年領到的股息都要加計2％通膨，每年要領到的金額需要越來愈多，這表示投資本金也應該要越來越多，不能永遠維持在1000萬，這還是在每年都可以領到5％現金股息的理想假設下。

很簡單的原則，你領到的5％現金股息，只能拿3％來當作生活費，另外2％必須再滾入本金裡，讓本金成長2％，隔年領到的現金股利才會跟隨通膨增加2％，而你的生活費也會跟著增加，但加計2％的通膨折現後，實際購買力還是50萬。

我簡單做一個計算圖表，這是個很理想的數字演算，排除股市的波動造成本金的變動，也假設每年都固定會領到5％的現金股利，假設每年的通貨膨脹率固定都是2％。你可以看到這是非常理想的假設計算方式，現實生活不可能如此發生，但如此簡化只是要讓你理解想表達的主題。

詳細數字我們先看圖表裡的A～C欄位，投資本金若永遠維持1000萬，雖然帳面上是1000萬數字，每年也都可以領到50萬現金股利，但實際消費力卻是C欄位的數字，每年遞減，一直到90歲時只剩約30萬的價值。

若要將每年領到的現金股利保留2％起來再投入，維持每年的現金股利消費力，你的5％現金股利實際上只有3％能動用，在反推算本金的時候，應該是要用50萬除以3％，會得到1667萬元本金，這才是你真正需要的退休金本金。

我們看欄位D～G，65歲退休時準備好1667萬元投資本金，可以領到83.3萬元現金股利，留下50萬元生活費，剩下的33.3萬元必須要再投入股市買股，將投資本金增加到1700萬元。

然後隔年的現金股利就可以領到85萬，留下增加2％的生活費是51萬，剩下的34萬再投入股市，而51萬生活費加計2％通膨折現後，實際消費力就是目標的50萬元。

如此一直循環下去，80歲時的本金會累積到2243萬，年領股利112萬，生活費可留下67萬元，剩下的45萬要再投入股市，然後到90歲可以領到約137萬的現金股利，但能用來當作生活費的金額只有82萬元，剩下的要再投入股市，以維持每年能有等同於現在50萬元的消費力。

所以，在考慮通貨膨脹率的時候，不只要考慮若干年後因通膨影響需要的退休金金額，同時也要考慮通膨影響的生活費消費力，你的投資收益，必須要同時考量生活費與通貨膨脹率，千萬不要以為5％現金股利都可以用來當生活費。

以後你再看到有專家說準備1000萬，年領50萬退休金，平均一個月4萬被動收入，再加上2萬塊的勞保勞退金，就可以安心的退休，你一定要想到，這些都是忽略了通貨膨脹的影響，以為從65歲到95歲都年領50萬就夠用了，卻忽略了這筆錢的實際消費力。

目標年領50萬被動收入，想要透過5％的現金股利來達成，在考慮保守的2％通貨膨脹率後，你的退休金目標應該是1667萬，若將通貨膨脹估在3％，退休金目標會變成2500萬（就說會很絕望吧），絕不會是1000萬。

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