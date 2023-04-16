「暫時先欠著，等飛黃騰達再付錢」…學生畢業後年薪未達154萬、學費全免

學費也可先買後付

先買後付的浪潮不僅用來購買商品，也涵蓋各種高額費用的支付。比方說美國有一間專門培養數據科學家和軟體工程師的線上教學機構Lambda學校，關於學費的支付方面，除了預付學費外，還提供「收入潤協議」(Income Share Agreement，ISA) 這項延後付款的選項。

年薪未達154萬，不用付學費

Lambda提供為期六個月的資料科學和網路開發課程，費用為三萬美元（約新台幣92萬元），學生註冊時可以選擇先支付學費，或簽訂收入分潤協議延後付款。

選擇延後付款的學生等找到年薪五萬美元(月薪四千一百六十六美元)以上的工作後，只要依收入比例支付學費即可。反過來說，如果學生賺不到年薪五萬美元（約新台幣153萬元），就一毛錢都不用付給Lambda。這就是所謂的「暫時先欠著，等飛黃騰達再付錢」。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》) 如果就業後找到年薪超過五萬美元的工作，需支付月薪的十七%，為期二十四個月，但無論年薪有多高，支付總額以三萬美元為上限。另外，如果支付二十四個月後，支付總額未達三萬美元也無妨。

例如，年收入為六萬美元時，則月薪為五千美元，每月支付月薪的十七%，也就是八百五十美元給Lambda，若連續支付二十四個月，支付總額為兩萬零四百美元，雖然未達三萬美元，但這樣也算繳清學費(圖表 2-6)。

延後付款也不會有利息

我認為這個機制與日本的獎學金制度相似，不需要向第三方提出申請，可以直接在該校的網站上申請，這一點是嵌入型借貸獨有的特點。其獨特之處在於即使選擇延後付款也不會產生利息，而且學費不一定要全額償還。

Lambda為了實現這種商業模式，遂與向投資人出售收入分潤協議的網路市集「Edly」合作。

此外，日本的法律將延後付款服務歸類在「信用購入斡旋業」，並受「分期付款買賣法」的規範。雖然經營信用購入斡旋業不需要執照，但是因為採註冊制，所以必須是在經濟產業省（相當於台灣的經濟部）的個別信用購入斡旋業登記有案的業者。

因此，儘管以BaaS（Banking as a Service，銀行即服務）模式提供延後付款服務的金融科技公司並未持有銀行執照，卻兼具類似執照持有者的角色。如果零售業和這類金融科技公司合作，無需登記為信用購入斡旋業者，也能為消費者提供延後付款服務。

（本文出自《嵌入式金融大衝擊！》作者：城田真琴 譯者：駱香雅）