遺產無繼承人時會怎處理？ 律師：過「這幾關」沒人承認才歸國庫所有
【撰文・王瀚誼律師事務所】
大家好，我們今天要來向大家討論關於「沒有人繼承的遺產，法律上會如何處理？」的法律問題，當遺產沒有繼承人、抑或所有繼承人皆拋棄繼承，導致沒有人可以協助處理遺產後續事宜，此時，應該要怎麼辦呢？
相關的問題，尤其會出現在共有物上面，詳細可以參考我們先前所撰寫過的文章：「共有土地中，有日治時期無繼承人的共有人，此時應該如何辦理分割土地？」，其他簡介的部分，詳細請看我們以下的討論：
一、選任遺產管理人
1.誰有權可以選任遺產管理人？
民法第1177條（親屬會議選定）
繼承開始時，繼承人之有無不明者，由親屬會議於一個月內選定遺產管理人，並將繼承開始及選定遺產管理人之事由，向法院報明。
民法第1178條（由法院選任）
第2項：無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，並由法院依前項規定為公示催告。
當遺產沒有繼承人時，首先可以先選任遺產管理人，讓其協助處理後續的遺產事宜，依照民法第1177條、民法第1178條規定，可由親屬會議選任，亦或是可由利害關係人（被繼承人的債權人、受遺贈人、稅捐機關等受有遺產利益之人）或檢察官向法院聲請選任。
2.遺產管理人的工作有哪些？
民法第1179條（主要職務事項）
第1項：遺產管理人之職務如左：
一、編製遺產清冊。
二、為保存遺產必要之處置。
三、聲請法院依公示催告程序，限定一年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。
四、清償債權或交付遺贈物。
五、有繼承人承認繼承或遺產歸屬國庫時，為遺產之移交。
第2項：前項第一款所定之遺產清冊，管理人應於就職後三個月內編製之；第四款所定債權之清償，應先於遺贈物之交付，為清償債權或交付遺贈物之必要，管理人經親屬會議之同意，得變賣遺產。
民法第1180條
遺產管理人，因親屬會議，被繼承人之債權人或受遺贈人之請求，應報告或說明遺產之狀況。
民法第1181條
遺產管理人非於第一千一百七十九條第一項第三款所定期間屆滿後，不得對被繼承人之任何債權人或受遺贈人，償還債務或交付遺贈物。
依照民法第1178條規定，遺產管理人必須在３個月內編制好遺產清冊，協助保存與管理遺產，並向法院聲請對債權人及繼承人的公示催告，釐清被繼承人的債務情況，以利於進行後續的清償債權或交付遺贈物的程序。
而當被繼承人親屬、被繼承人的債權人或受遺贈人，想了解遺產的狀況時，遺產管理人也有報告與說明的義務，當有順利找到繼承人時，遺產管理人有交付遺產予繼承人的義務。
二、找繼承人：公示催告「繼承人之搜索」
民法第1178條
第1項：親屬會議依前條規定為報明後，法院應依公示催告程序，定六個月以上之期限，公告繼承人，命其於期限內承認繼承。
第2項：無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，並由法院依前項規定為公示催告。
當親屬會議選定完遺產管理人，並依法報明法院時，法院會啟動公示催告程序，發出公告以尋找繼承人；而如果是由法院自行選任遺產管理人時，法院就會在選任時，同時踐行完公示催告程序，並訂出六個月以上的期限，命尋找到的繼承人必須於期限內依法繼承。
三、找債權人：公示催告「債權」及「遺贈」之聲明
民法第1179條（節錄）
第１項：遺產管理人之職務如左：
三、聲請法院依公示催告程序，限定一年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。
在公示催告「繼承人之搜索」之外，法院也會進行「債權」及「遺贈」之聲明的催告，在一年以上的期間內，讓債權人盡速表明債權、受遺贈人表明是否接受遺贈，協助釐清被繼承人的債務狀況。
四、沒人承認的話，就是國庫所有
民法第1185條
第一千一百七十八條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。
當民法第1178條的繼承人搜索期限、第1179條第１項第３款催告清償債權期限皆屆滿，同時也交付完遺贈物後，依然沒有人承認繼承時，賸餘財產就會歸於國庫所有。
作者：王瀚誼律師事務所
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：沒有人繼承的遺產，法律上會如何處理？
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