遺產無繼承人時會怎處理？ 律師：過「這幾關」沒人承認才歸國庫所有

【撰文・王瀚誼律師事務所】

大家好，我們今天要來向大家討論關於「沒有人繼承的遺產，法律上會如何處理？」的法律問題，當遺產沒有繼承人、抑或所有繼承人皆拋棄繼承，導致沒有人可以協助處理遺產後續事宜，此時，應該要怎麼辦呢？

相關的問題，尤其會出現在共有物上面，詳細可以參考我們先前所撰寫過的文章：「共有土地中，有日治時期無繼承人的共有人，此時應該如何辦理分割土地？」，其他簡介的部分，詳細請看我們以下的討論：

一、選任遺產管理人

1.誰有權可以選任遺產管理人？

當遺產沒有繼承人時，首先可以先選任遺產管理人，讓其協助處理後續的遺產事宜，依照民法第1177條、民法第1178條規定，可由親屬會議選任，亦或是可由利害關係人（被繼承人的債權人、受遺贈人、稅捐機關等受有遺產利益之人）或檢察官向法院聲請選任。

2.遺產管理人的工作有哪些？

民法第1179條（主要職務事項） 第1項：遺產管理人之職務如左： 一、編製遺產清冊。 二、為保存遺產必要之處置。 三、聲請法院依公示催告程序，限定一年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。 四、清償債權或交付遺贈物。 五、有繼承人承認繼承或遺產歸屬國庫時，為遺產之移交。 第2項：前項第一款所定之遺產清冊，管理人應於就職後三個月內編製之；第四款所定債權之清償，應先於遺贈物之交付，為清償債權或交付遺贈物之必要，管理人經親屬會議之同意，得變賣遺產。 民法第1180條 遺產管理人，因親屬會議，被繼承人之債權人或受遺贈人之請求，應報告或說明遺產之狀況。 民法第1181條 遺產管理人非於第一千一百七十九條第一項第三款所定期間屆滿後，不得對被繼承人之任何債權人或受遺贈人，償還債務或交付遺贈物。

依照民法第1178條規定，遺產管理人必須在３個月內編制好遺產清冊，協助保存與管理遺產，並向法院聲請對債權人及繼承人的公示催告，釐清被繼承人的債務情況，以利於進行後續的清償債權或交付遺贈物的程序。

而當被繼承人親屬、被繼承人的債權人或受遺贈人，想了解遺產的狀況時，遺產管理人也有報告與說明的義務，當有順利找到繼承人時，遺產管理人有交付遺產予繼承人的義務。

二、找繼承人：公示催告「繼承人之搜索」

民法第1178條 第1項：親屬會議依前條規定為報明後，法院應依公示催告程序，定六個月以上之期限，公告繼承人，命其於期限內承認繼承。 第2項：無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，並由法院依前項規定為公示催告。

當親屬會議選定完遺產管理人，並依法報明法院時，法院會啟動公示催告程序，發出公告以尋找繼承人；而如果是由法院自行選任遺產管理人時，法院就會在選任時，同時踐行完公示催告程序，並訂出六個月以上的期限，命尋找到的繼承人必須於期限內依法繼承。

三、找債權人：公示催告「債權」及「遺贈」之聲明

民法第1179條（節錄） 第１項：遺產管理人之職務如左： 三、聲請法院依公示催告程序，限定一年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。

在公示催告「繼承人之搜索」之外，法院也會進行「債權」及「遺贈」之聲明的催告，在一年以上的期間內，讓債權人盡速表明債權、受遺贈人表明是否接受遺贈，協助釐清被繼承人的債務狀況。

四、沒人承認的話，就是國庫所有

民法第1185條

第一千一百七十八條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

當民法第1178條的繼承人搜索期限、第1179條第１項第３款催告清償債權期限皆屆滿，同時也交付完遺贈物後，依然沒有人承認繼承時，賸餘財產就會歸於國庫所有。

作者：王瀚誼律師事務所

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：沒有人繼承的遺產，法律上會如何處理？