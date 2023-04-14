遺產能分給尚未出生的胎兒嗎？ 外遇、離婚、養子女…7大問題一次看

【撰文・智邦法律諮詢網】

在民法第1138條規定：「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序繼承：一、直系血親卑親屬(原則上指子女)。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。」是繼承人之範圍包含血親繼承人與配偶繼承人，而配偶繼承人與血親繼承人共同繼承。而同順位繼承者裡面，不論養子女或親生子女或性別，皆享有平等的繼承權。

1.女性分配到的遺產會比較少嗎？

在法律的規定下，遺產的繼承是不分性別，男女都能平等想有的權利，除非被繼承人在不侵犯特留分的前提下，有另外立下遺囑改變遺產分配方式。因為這些遺產原本就屬於被繼承人，自然有自由處分的權利，但法律擔心被繼承人過度偏心、可能因重男輕女或有其他偏見，刻意剝奪特定或全部繼承人的權利，因此法育特別設立「特留分」的規定，也就是限制法定繼承人最低必須分配到的比例，因此若遺囑侵犯到法定繼承人的特留分，在違反的範圍內將會無效，被侵犯的繼承人仍可以拿到特留分額度內的遺產。

我國法律規定每個人都只能有一個配偶，因此只要不是法律承認的配偶，就無法得到法律上配偶所享有的遺產繼承權，除非被繼承人在生前在不侵犯特留分的前提下，有立遺囑表示要分多少遺產給外遇對象。另外如果是被繼承人生前所扶養的人，依民法第1149條規定：「被繼承人死亡後，可請求親屬會議依受扶養程度及其他關係來斟酌給予遺產」。

3.離婚會不會影響子女繼承權？

親生子女的繼承權，除非因為意圖殺害被繼承人、或重大污辱等特殊情形，才會導致繼承權喪失外，父母離婚並不會導致孩子失去繼承權。不過因為法律上所有親生子女、以及收養的子女皆有一樣的繼承權利，因此不管有無再婚，父母將來的親生孩子，或透過收養程序正式收養的孩子，因為都享有同等的繼承權，所以這些人會來跟原子女分配遺產。因此，離婚本身不會影響繼承權，但孩子的生父或生母往後生下或領養的每個孩子，都會跟原本的孩子平分「子女繼承權」的配額。

4.外遇生下來的子女能繼承遺產嗎？

原則上在婚姻關係持續中所生下的孩子，在法律上都認定是婚生子女，除非男方提告說這孩子不是自己生的，經法院認定後排除兩人間的親子關係，這樣外遇所生的孩子與男方之間才會抹消繼承關係，自然也不能繼承男方的遺產。但因為跟生母確定是親子關係，因此仍可以繼承母親留下的遺產。須特別注意的是，否認子女的訴訟是有時間限制的，從知道孩子不是自己親生的之後，超過一年都沒提起否認告訴，就會喪失否認的權利。

原則上同順位的人先分配，若有人拋棄則是由同順位的其他人接手繼承，除非同順位的人全部拋棄繼承，才會輪到下個順位的人繼承。比如原本是三個兒子能繼承所有遺產，其中一子拋棄繼承後，就改由剩下兩個兒子來繼承所有遺產。若全部兒子都拋棄繼承，才會由下個順位也就是父母來繼承遺產，以此類推。

6.尚未出生的胎兒可以繼承遺產嗎？

可以！法律為了保護胎兒利益，因此在民法第7條中有規定「除非懷孕中的胎兒出生前過世，否則胎兒也享有遺產的繼承權。」另外，民法第1166條有規定：「胎兒的生母為法定代理人，可以代為處理繼承事宜，以保障胎兒之權利。」

7.養子女可否繼承生父或生母的遺產？

原則上當收養生效之後，子女與生父母的權利義務將會被停止，自然也不能繼承生父母的遺產。同時養子女會用有養父母的第一順位繼承權。另外，如果收養關係被終止，依據民法第1083條規定，該子女會與生父母恢復權利義務關係，並終止與養父母的親子關係，所以若終止收養關係，則情況就倒過來，恢復親生父母的遺產第一順位繼承權，但跟養父母就沒有任何親子關係了。

作者：智邦法律諮詢網

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：女兒分配到的遺產會比較少嗎？有關外遇、離婚、胎兒等遺產問題一次告訴你！