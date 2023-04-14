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遺產私生子竟也能繼承！ 她曝二招：不給分財產要「這樣做」

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遺產私生子竟也能繼承！ 她曝二招：不給分財產要「這樣做」

聯合新聞網／ 方格子
新台幣示意圖。(本報資料照片)
新台幣示意圖。(本報資料照片)

【撰文・雪雪的婚姻大小事】

有時候家庭和樂的景象其實背後往往是透過一個細絲支撐著，而父母其中一方過世後才發現他們在外面有私生子，而且還反過來想跟我們爭父母的遺產，這個時候到底該怎麼辦呢？可以不讓父母的私生子繼承遺產嗎？

私生子有繼承權嗎？

私生子能有繼承權嗎？這就要看狀況了，最重要的就是私生子有沒有成為爸爸的「直系血親卑親屬」，雖然私生子可能跟爸爸確實是有血緣關係的，但是法律上是不一定會承認的，也就是私生子有沒有繼承權，就要看他有沒有額外作出法律上的動作，讓法律承認他也是你爸爸的小孩。

而此時私生子其實有三種方法能夠取得身分：

1、父親認領　

2、撫育事實　

3、提請求認領之訴

而這三個之中其實是以第一個方式最為簡單，因為父親確實有法律作為了，所以法律也承認私生子是你的血親。

而第二種方式就相對比較難被證明，最重要的就是提出明說「爸爸有養你」，這個時候提出轉帳證明或是對話訊息、錄音等等都是比較有效的方式

最後第三種方式，也就是最難的方式就是提出訴訟，且「不論爸爸過世與否都可以提出」，但因為相較起來證明和反駁的空間比較大，最好還是先諮詢律師再打算。

怎樣讓私生子不能分財產

那有辦法可以不讓私生子分財產嗎？其實方法也是有的，這邊就介紹幾種方法供大家參考。

第一種方法就是「預立遺囑：請爸爸先行透過立遺囑的方式進行遺產分配，就可以避免事後分遺產時的糾紛問題，但這個方式有兩點要注意，其一是必須要立一個有效的遺囑，不然是先立遺囑也無效，其二是就算立了遺囑，私生子也還是可能拿到「特留分」！

第二種方法就是是「先將遺產清空」因為夫妻之間的財產贈與並不會課稅，或是在年度贈與的免稅額內把財產慢慢轉贈給親生子女，這樣就可以避免讓財產在過世之後讓私生子繼承，但這樣的行為也確實有風險，如果之後兒子女兒不當管理財產，會比較難把財產要回來。

至於如果爸爸生前都沒有做這件事，那就只能在事後對方提出要繼承財產時主張他非親生子女，所以沒有繼承權，但這個方式比較困難，也包含比較多訴訟技巧，如果還有疑問，可以向我們諮詢，我們將由專人替你解答。

作者：雪雪的婚姻大小事

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：私生子怎麼繼承遺產？關鍵在「這裡」！

遺產 婚姻 立遺囑 財產

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