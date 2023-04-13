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買房娘家出千萬…婆婆花二百萬竟要「共同持有」？ 律師解答：屋子非一人一半

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
房屋如果要共同登記，不必要一人一半。圖／聯合報系資料照片
房屋如果要共同登記，不必要一人一半。圖／聯合報系資料照片

婆婆要求媳婦房產改為夫妻共有！老公怎麼決定才幸福？

某位太太在網上抱怨，近期與老公買總價約1400萬的新婚房，自己娘家出了1000萬，婆家僅出了200萬，房子是登記在太太名下的，卻被婆婆要求希望可以改成夫妻共同持有，只因婆婆擔心未來如果離婚兒子會什麼都沒有，讓太太感到難過...。

問題出在婆婆認為，男方既然有出200萬元買房，應該擁有權利，共同登記才會對男方有保障，但是對於女方來說，男方只出200萬元，出資不到15％（1/7），竟然要取得房屋一半的權利，真的太不公平了！

原本開心地「買房」，變成大家吵成一團？關鍵法律問題出在這裡：

1.房屋登記在太太名下，婆家200萬元的出資沒保障？

2.房屋登記一人一半，對於丈夫公平，但對太太公平嗎？

3.夫妻如果離婚，丈夫會被趕出家門？淨身出戶？

幾個觀念釐清就可以「解決」不公平的問題囉：

1、丈夫出資200萬元如果是合買房屋的概念，夫妻簽署共同購買契約書就可以保障丈夫的權利，有點像是借名登記契約書，丈夫出資200萬元占1400萬元的比例為1/7，借太太名義登記，房屋實際所有權的1/7是丈夫，6/7是妻子

其他「借名登記」保護方式，請見其他我的PO文。

2、房屋如果要「共同登記」，不必要一人一半，可以登記女方6/7，男方1/7比例共有，依照出資比例登記，雙方各自沒有佔便宜；法律並沒有規定夫妻共同持有房子是一人一半

3、夫妻如果「離婚」，房屋登記在妻子名下，丈夫當然可能被趕出家門，婆婆當然會擔心，可是如果離婚了，本來就不會住一起。其實，就算房子登記一人一半，大問題不是出在房子上面，是在丈夫與妻子賺錢與花錢的問題。

丈夫年收入200萬元，妻子65萬元，結婚10年扣除相關花費，丈夫仍然存有1200萬元，妻子200萬元，如果離婚，丈夫的存款可能也要分給妻子。婆婆卻沒想到？

落地一點，老公怎麼決定才幸福？

直接一點，要房子還是要老婆？

老公想要登記為房屋所有權人嗎？如果覺得沒必要，要怎麼去「調解」婆婆（媽媽）？

心中要想：

雖然結婚就是一家人，對於父母來說可能還是會優先考慮到自己的孩子，媽媽的憂心是必然，在大多數人觀念中，「有房即有根本，內心比較有底」，媽媽是愛我的。

只要讓媽媽了解自己的想法，解除媽媽的擔心，對婚姻、家庭中帶來更好的氛圍。

婚姻也不是斤斤計較，全都想要、都要平分...，本身老婆娘家出資就比較多，今天將房子登記在太太名下，亦是對婚姻「加固」的作法，會讓太太有安全感，或許婚姻更幸福

有了老公的堅持，在情感上也是一種策略喔！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

婆婆 婚姻 結婚 兒子 媳婦 丈夫 房屋登記

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