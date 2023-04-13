18歲大學生不敢辦信用卡！網曝「1好處」勸辦：記得問清楚這件事

信用卡是多元支付方式之一，尤其是在買金額較大商品時相當方便。有18歲的大學生因信用卡回饋金而考慮辦卡，他自述月薪約1.2到1.5萬，直言「有點心動但還是有點怕怕的」。其他人則認為，使用信用卡可以累積信用，能準時繳費就可以辦卡，也建議他辦卡前先確認是否要繳交年費。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「18歲推薦辦信用卡嗎？」他表示，「目前大一住家裡，有在一間咖啡廳打工，月薪差不多在12000到15000元之間，家裡每個月有給8000元生活費，存款大約5000元，每個月的總花費大約在10000元左右，一直以來都是付現金或用簽帳卡，最近聽朋友說她的信用卡回饋很高，而且還是現金回饋，讓我有點心動，開始思考是不是需要去辦一張，但還是有點怕怕的」。

該網友表示，「從小家裡長輩就分享很多卡奴卡債的故事，但之後自己做了一些功課之後發現好像沒那麼可怕，只要能按時繳費基本上沒什麼問題，而且除了回饋之外，信用卡也能累積信用，以後需要用錢時貸款也比較容易，感覺信用卡用起來好處多多，但怕有什麼沒注意到的地方，因此上來詢問大家的意見」。

其他網友則留言「能準時繳費、不會亂消費，基本上幾歲辦都沒差」、「可以從年輕的時候就開始，我大學開始我的第一張信用卡，好好善用信用卡是好處多多」、「可以辦，培養信用」、「辦呀，累積信用分數」、「培養習慣：一消費馬上還款就不用怕」。

還有網友留言「信用卡就是讓你拿來跟銀行打交道用的，用的好的話以後不管買房買車什麼都不用怕，用不好的話就會像你家人說的一樣變成卡奴，不過以我的經驗來說，學生的信用卡額度最高也就2萬而已，要變成卡奴實屬不易，不過還是要培養正確用卡方式，不是為了回饋而刷，假如在妳預算範圍內有想買的東西，可以選擇先刷卡，然後再繳錢，選卡的時候也要先問清楚，辦的卡有沒有年費」。