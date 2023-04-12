開名車就是真的很有錢嗎？

金錢具有許多相反的意涵，其中很重要的一項是：看不到的資產才是財富。二○○○年代中，我在洛杉磯當過泊車小弟，當時的氛圍是，除了氧氣，崇尚物質才是最重要的事。

如果你看到法拉利從眼前經過，即使你根本沒有心思注意到駕駛，可能還是直覺的假設車主一定是有錢人。不過我漸漸了解，我認識的人之中沒有人完全符合這種設定，許多人其實只有小小的成功，但他們卻從薪水中抽出一大筆鈔票買進名車。

我記得有個人，大家都叫他羅傑（Roger），他的年紀跟我差不多。我不知道他是做什麼的，但他開著保時捷（Porsche），光是這一點就夠大家想像的了。

有一天，羅傑開著一輛老舊的本田（Honda）上門。隔週也是，再下一週也一樣。我問他：「你的保時捷怎麼了？」他說，因為拖欠車貸，所以車子被強制扣押了。講話的時候沒有一點羞慚，就好像是在說賽局進到下一回合的感覺。過去你對他的想像都變了，洛杉磯到處都有羅傑這種人。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》) 有些開著價值十萬美元名車的人可能真的很富有，但是對於他們的財富，你唯一可以掌握的數據就是，他們在買下這輛車時，存款就比買車之前少了（或是負債多了十萬美元）。這就是你能知道跟他們有關的全部事情。

眼睛看見的不一定就是真實

我們往往會根據親眼所見的一切判斷財富，因為這就是攤在眼前的資訊。我們無法看到別人的銀行帳戶或交易對帳單，所以只能仰賴眼見為憑的事物來衡量財務上的成功，像是汽車、房屋、貼在Instagram上的照片。

現代資本主義幫助人們造假，直到人們把它變成一門珍貴的產業。

但真相是，看不到的資產才是財富。

財富是你沒買下的名車、沒入手的鑽石、沒戴上的名錶、捨棄不買的衣服，以及拒絕升等的頭等艙機位。財富是還沒轉化成手中實物的金融資產。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》作者：摩根．豪瑟 譯者：周玉文）