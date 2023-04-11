明明利率就很低…小夫妻買房從未申請房貸 存錢目的啟人疑竇

聯合新聞網／ 天下文化出版
小夫妻買房沒有申請房貸，也沒有把錢拿去投資股票等金融商品。 示意圖／ingimage
小夫妻買房沒有申請房貸，也沒有把錢拿去投資股票等金融商品。 示意圖／ingimage

舒適的過著自己負擔得起的生活，而不是想要更多，就能消除現代已開發國家中許多人承受的龐大社會壓力。納西姆．塔雷伯解釋：「真正的成功就是退出一場永無止境的競爭，調整自己的活動，但求心靈平靜。」我喜歡這句話。

我們至今堅守財務獨立的陣營，因此做出一些帳面上看起來沒有道理的事情。我們買房從未申請房貸，這算是我們做過最糟糕的財務決策，卻也是我們做過最棒的資金決策。我們買房時的房貸利率非常低，任何頭腦清楚的財務顧問都會建議我們善用便宜的資金，並把額外的存款投資在股票等更高報酬的資產。

不過我們的目標不是要冷酷理性，只想要心安理得。我從完全擁有自己的房屋得到的財務獨立感受，遠遠超過我拿我們的資產進行槓桿操作，取得便宜房貸，然後投資賺進財務收益。不需要每月付款，感覺比讓長期資產價值達到最大還要更好，它讓我感覺到自己已經財務獨立。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》)
（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》)
我不會和指出這項決策有缺點、或絕對不會這麼做的人爭辯，我們在帳面上無法爭贏，但這個做法適合我們。我們喜歡這樣，這才是重點。好決策不必然都很理性，有些時候，你就是得在開心與「正確」之間做出選擇。

我們也在資產組合中保持比較高的現金比例，撇除我們的房產價值不計，現金大約占二○％，這個數字超過多數財務顧問建議的水準。這在帳面上也站不住腳，我不會建議其他人這樣做，因為這只適合我們。

我們這麼做是因為，現金就像財務獨立時所需的氧氣，更重要的是，我們絕對不想被迫賣掉自己擁有的股票。我們想要讓突然面臨龐大開銷、必須將股票變現用來支付的可能性盡可能降至零。或許我們只是承受風險的能力比其他人低。

不過我學到與個人理財有關的每一件事都告訴我，每個人終將面臨意料之外的龐大開銷，誰也逃不過，正因為大家都沒有預期到，所以沒有人特地為這些開銷制定計畫。少數知道我們詳細財務狀況的人都會問：「你們為了什麼東西存錢？房子？船？新車？」都不是。

我只是在為一個突發事件比我們預期更常見的世界儲蓄。不被逼著賣出股票來支付超龐大費用的同時，也意味著我們讓自己的股票用最長的時間複利成長的機率增加。查理．蒙格說得好：「讓複利發威的首要原則就是，沒必要的話，絕對不要打斷它。」

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》作者：摩根．豪瑟 譯者：周玉文）

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