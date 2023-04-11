把加薪的錢都存進「財務獨立基金」 雙薪夫妻再揭高儲蓄率關鍵：散步、閱讀、聽podcast

我們家看待儲蓄的方法

查理．蒙格曾說：「我沒打算致富，我只想要財務獨立。」

我們可以撇開致富不看，但是財務獨立永遠是我的財務目標。我沒有興趣追逐最高報酬，或是利用我的資產過最奢華的生活。這兩件事看起來都是大家想讓周遭朋友印象深刻的遊戲，也都隱含風險。我只是想要每天醒來時，知道家人和自己可以隨心所欲做任何事。我們做出的每個財務決策都圍繞著這個目標。

我的雙親在成年後的發展可以分為兩大階段：非常貧困與中等富裕。我的父親四十歲時成為醫師，當時已經有三個小孩。這份醫師薪水並沒有改變他就讀醫學院時養成省吃儉用餵飽三名兒女的節儉心態，他們在人生中最美好的歲月裡，過著量入為出、高儲蓄率的生活。

財務獨立跟儲蓄率有關

這提供他們一定程度的財務獨立。我的父親是急診室醫師，這是我所能想像到壓力最大的職業之一，需要痛苦的在日班和夜班的生理節奏中切換。二十年後他覺得已經受夠了，於是乾脆辭職，邁向人生下一階段。

這件事如影隨形跟著我。可以在一早醒來隨時準備好根據自己的意願改變正在做的工作，聽起來像是所有財務目標的始祖一般。對我來說，財務獨立並不意味要停止工作，而是意味著只要你想要，就可以在想要的時間，和喜歡的人一起做喜歡的工作。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》) 實現某種程度的財務獨立不用仰賴醫師的收入，主要是要控制自己的期望，量入為出的生活。不論收入有多少，財務獨立都是由你的儲蓄率所驅動，當你的收入超過一定水準，你的儲蓄率就取決於你是否有能力控制你對生活的期望不會失控。

加薪的錢都放到財務獨立基金

妻子和我在大學時相遇，結婚前幾年開始同居。我們畢業後各自找到一份初階工作，各自拿一份剛入行的薪水，過起穩當的生活。生活方式有很多種，某個人覺得體面的生活方式，對其他人來說可能像是國王或乞丐。不過就我們的收入而言，我們買到自己認為體面的公寓、像樣的車款、合宜的衣著、還不錯的食物。舒服，但和奢華完全搆不到邊。

我從事金融業，我的妻子則從事醫療照護產業，儘管十多年來收入增加，但我們或多或少維持同樣的生活方式，這讓我們的儲蓄率不斷增加。加薪的每一分錢幾乎都直接進到存款裡，也就是進到我們的「財務獨立基金」。現在我們過得相當量入為出，但這是要告訴你，我們決定維持二十多歲時建立起來的生活方式，而不是要談我們的收入有多少。

良好的家庭財務計畫

如果說我們的家庭財務計畫有哪一部分值得驕傲，那就是我們年輕時訂定好生活方式的目標，而且沒有改變過。我們的儲蓄率相當高，但我們很少覺得自己過於節儉，因為我們想要擁有更多的欲望沒有高漲過。我不是說我們沒有欲望，畢竟我們還是很喜歡精美的東西和舒適的生活，我們只是不再把目標拉高。

這種生活方式不是人人適用，只對我們有用，因為我們是站在平等的立場同意這麼做，我們誰也沒有為對方妥協。我們大部分的樂趣來自散步、閱讀、聽podcast，這些都不太需要花錢，所以我們很少覺得自己錯失什麼。

少數幾次在我質疑我們的儲蓄率時，就會想起雙親在高額儲蓄那些年賺到的財務獨立，這很快就讓我回到常軌。財務獨立是我們的首要目標。維持量入為出的生活方式第二個好處就是，避免心理不滿足的跟鄰居比闊。

（本文出自《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》作者：摩根．豪瑟 譯者：周玉文）