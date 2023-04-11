遺產留給想照顧的人… 癌末爸為幼女「這樣做」！ 律師：防前妻告和變賣房產

【撰文・廖嘉紅】

前2天看到新聞：一位宋先生與陸籍妻子結婚，婚後生下一個女兒。在女兒5歲時2人離婚，妻子返回大陸，之後宋先生與弟弟一起照顧女兒。

2018年宋先生癌末，擔心女兒無人照顧，希望自己走後，經濟狀況不佳的弟弟和女兒同住在他遺留給女兒的房子，照顧女兒。

因為擔心女兒年紀小無法妥善管理財產，所以立下「遺囑信託」，讓女兒繼承的房產40年內只能由她跟叔叔居住且無法變賣。

看到這裡，真的很佩服宋先生的智慧，能預先立下「遺囑信託」避免房產被變賣，女兒和弟弟無處可居住的窘境。

因為宋先生過世後，前妻跨海來台，以女兒監護人的身分提告，請求法院確認前夫的遺囑無效，並要塗銷信託登記，但官司都敗訴。

「遺囑信託」是什麼？

遺囑信託就是「遺囑」加上 「信託」的一種特殊形式。

用遺囑內容決定遺產的分配，運用遺囑信託延續遺產的管理，並預先約定未來遺產管理與分配的方式,。在遺囑生效及完稅後，將遺產交付信託，最後由受託人依遺囑內容管理及分配遺產。受託人可以是銀行或自然人。

由這個案例，可以發現遺囑+信託的強大與好處： 1.委託人在人生畢業之前仍保有財產的所有權，降低提早分配財產的不安。 2.委託人可以透過信託，預先分配財產並管理，避免還沒有能力妥善管理財產的繼承人，遭人侵占、詐騙，或短期內「揮霍一空」。 3.在預立「遺囑信託」的同時設立遺囑執行人，讓繼承和信託的程序更順利。

因此我們可以善用「遺囑信託」保護所愛的人，直到他們有成熟到有能力保護自己。

作者：廖嘉紅

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：把遺產留給想照顧的人？ 癌末爸為照顧幼女「這樣做」 防前妻提告及賣房