快訊

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

熱帶低氣壓將成今年首颱「珊瑚」？最新路徑出爐

台中豐原老夫妻住超商案結局圓滿！社會局：子女將租屋供住

20萬訂閱YouTuber「1個月賺多少錢」？ 她公開收入：答案是會餓死

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
20多萬訂閱的YouTuber公開自己的最新一年的平均月收入，比基本工資還少很多。圖／Ingimage
20多萬訂閱的YouTuber公開自己的最新一年的平均月收入，比基本工資還少很多。圖／Ingimage

YouTuber好賺嗎？理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，不久前跨越20萬訂閱里程碑，也實現自己每年都要公開YouTube收益的承諾，最新的一年平均1個月能領多少錢呢？摳摳直言直拿分潤的收益「會餓死」。

以下為影音內容：

YouTuber對許多人來說，應該是充滿神秘的職業吧！一直以來都有滿多朋友、網友好奇這份工作好賺嗎？月領可以拿到多少薪水

自己算是誤打誤撞成為這個圈子小小的一份子，雖然不認識任何同業是個「邊緣人」，過去兩年都有做影片公開頻道收入，訂閱數也從6萬、16萬成長到21萬多人，感謝所有人支持，每一則留言和分享，還有看影片的你。

20萬訂閱YouTuber收入公開

「懶錢包LazyWallet」從2019年9月16號上傳第一集節目，之後就維持著「周更」的節奏，每一週晚間9點發心影片，扣掉極少數的番外篇，將近3年7個月累積了186支正片，自己不是全職的YouTuber，產量算是中等。

去年分享時，頻道排名在台灣YouTube約是1200名左右，經過1年的成長，現在訂閱有21萬，累積觀看破1100萬次，不過在排名只前進了一點，大概在1150名，這圈子確實是競爭激烈，創作者都在努力向上提升。

頻道成立之後，經營了快6個月才符合「YouTuber合作夥伴計畫」，2020年3月3日開始能賺取收益，第一年賺了13萬3476元，第二年賺了30萬5352元，平均一個月大概有2萬5千多元。（幣別是台幣）

最新一年的收入怎麼樣呢？統計2022年3月1日到2023年2月28日，每個月收入是起落無常，跟股票一樣上上下下，好的時候能逼近3萬元，差的時候1萬元都守不住

看到詳細收益數字，這邊包含觀眾看廣告的拆帳（95.5％），YouTube Premium觀看的分潤（3.6％），還有來自粉絲的超級感謝的贊助（0.9％），12個月總共賺了22萬48元，平均一個月收入是1萬8千多元，也就是說純粹靠YouTube收益小創作者幾乎沒有辦法維持生活

雖然YouTube提供的分潤不高，但是經營頻道還有另一個收入機會是「業配合作」，但因為每個有保密合約，所以沒有辦法公布實際數字，不過這部分的金額這一年來確實比廣告高一截。

好賺嗎？

如果要問20萬訂閱YouTuber好不好賺？以3年多來付出的心力和時間來說，回答應該是「NO」！

這一路走來除了保持興趣，培養佛系心態，更因為看見粉絲的期待和鼓勵，讓下半後疲憊的自己有動力堅持下去，能有現在小小的成績，自己是心滿意足。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

YouTuber 月收入 廣告 粉絲 業配 薪水

延伸閱讀

遺產過7年張國煒還拿不到屬於他的那份！ 律師曝傳承要克服的三關鍵因素

0056定期定額35至23元一路買成正報酬！他曝：用「這招」勝率達80％

台積電3月營收創17個月新低 網喊「撿爆」：依台股尿性要漲停了

靠00878存股這招到退休…月領10萬要多少錢？ 她計算出「加薪表格」

相關新聞

20萬訂閱YouTuber「1個月賺多少錢」？ 她公開收入：答案是會餓死

當YouTuber好賺嗎？理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，不久前跨越20萬訂閱里程碑，也實現自己每年都要公開YouTube收益的承諾，最新的一年平均1個月能領多少錢呢？摳摳直言直拿分潤的收益「會餓死」。

遺產過7年張國煒還拿不到屬於他的那份！ 律師曝傳承要克服的三關鍵因素

遺囑執行人依照現行的實務，是可以過戶遺產給張國煒，但是，因為遺囑違反特留分而且集團股權複雜程度，如果任意過戶也可能會被其他繼承人提告，所以靜待所有法院判決似乎是最好的方法？

遺產規劃跟父母親談被罵「希望我早死？」 律師曝傳承重要性：有三招

「繼承提早規劃」是時代的趨勢，實際上對於父母親的「感情」有關，對於子女的感情與「荷包」更有關。

「40歲存款拿不出1千萬」很丟臉？鄉民一聽搖頭笑了：傻子才存現金

許多人努力工作想提升生活品質，但光是支付房租等生活開銷後就「所剩不多」，一名網友就好奇「40歲多少人拿不出1千萬？」問題一出引爆...

民眾保單解約金額高達1兆元、超越死殘醫療保險給付 創下史上最高紀錄

美國FED暴力升息，短期利率快速上升，也讓金融機構開始拉警報！根據保險事業發展中心統計，台灣壽險業自去（111）年7月開始，已超過半年時間保險給付大於保費收入，致使「入不敷出」加劇…

單身女性投保掌握4大攻略 強化重大傷病險、提早布局長照保障

前陣子討論度極高的電視劇《我在他鄉挺好的》，劇裡沒有什麼大咖角色，從「女性視角」來分享職場壓力、日常生活點滴及友情、親情、愛情等情感變化，展現許多小資女孩「進城打拼」的生活，意外引起了7、8年級生的共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦