20萬訂閱YouTuber「1個月賺多少錢」？ 她公開收入：答案是會餓死

當YouTuber好賺嗎？理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，不久前跨越20萬訂閱里程碑，也實現自己每年都要公開YouTube收益的承諾，最新的一年平均1個月能領多少錢呢？摳摳直言直拿分潤的收益「會餓死」。

以下為影音內容：

YouTuber對許多人來說，應該是充滿神秘的職業吧！一直以來都有滿多朋友、網友好奇這份工作好賺嗎？月領可以拿到多少薪水？

自己算是誤打誤撞成為這個圈子小小的一份子，雖然不認識任何同業是個「邊緣人」，過去兩年都有做影片公開頻道收入，訂閱數也從6萬、16萬成長到21萬多人，感謝所有人支持，每一則留言和分享，還有看影片的你。

20萬訂閱YouTuber收入公開

「懶錢包LazyWallet」從2019年9月16號上傳第一集節目，之後就維持著「周更」的節奏，每一週晚間9點發心影片，扣掉極少數的番外篇，將近3年7個月累積了186支正片，自己不是全職的YouTuber，產量算是中等。

去年分享時，頻道排名在台灣YouTube約是1200名左右，經過1年的成長，現在訂閱有21萬，累積觀看破1100萬次，不過在排名只前進了一點，大概在1150名，這圈子確實是競爭激烈，創作者都在努力向上提升。

頻道成立之後，經營了快6個月才符合「YouTuber合作夥伴計畫」，2020年3月3日開始能賺取收益，第一年賺了13萬3476元，第二年賺了30萬5352元，平均一個月大概有2萬5千多元。（幣別是台幣）

那最新一年的收入怎麼樣呢？統計2022年3月1日到2023年2月28日，每個月收入是起落無常，跟股票一樣上上下下，好的時候能逼近3萬元，差的時候1萬元都守不住。

看到詳細收益數字，這邊包含觀眾看廣告的拆帳（95.5％），YouTube Premium觀看的分潤（3.6％），還有來自粉絲的超級感謝的贊助（0.9％），12個月總共賺了22萬48元，平均一個月收入是1萬8千多元，也就是說純粹靠YouTube收益小創作者幾乎沒有辦法維持生活。

雖然YouTube提供的分潤不高，但是經營頻道還有另一個收入機會是「業配合作」，但因為每個有保密合約，所以沒有辦法公布實際數字，不過這部分的金額這一年來確實比廣告高一截。

好賺嗎？

如果要問20萬訂閱YouTuber好不好賺？以3年多來付出的心力和時間來說，回答應該是「NO」！

這一路走來除了保持興趣，培養佛系心態，更因為看見粉絲的期待和鼓勵，讓下半後疲憊的自己有動力堅持下去，能有現在小小的成績，自己是心滿意足。

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