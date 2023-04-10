遺產過7年張國煒還拿不到屬於他的那份！ 律師曝傳承要克服的三關鍵因素

星宇航空董事長張國煒向台北地院提出更換遺囑執行人的聲請，因為長榮集團創辦人張榮發先生在2016年過世後迄今，其遺囑明確指示要將全部遺產給張國煒先生繼承，但遺囑執行人還沒有把屬於他的140億元的遺產過戶給他，已經7年了…(新聞詳連結)。

遺囑執行人依照現行的實務，是可以過戶遺產給張國煒，但是，因為遺囑違反特留分而且集團股權複雜程度，如果任意過戶也可能會被其他繼承人提告，所以靜待所有法院判決似乎是最好的方法？

但是要所有的問題都靠法院逐一判決？那還要等上幾年？

確認遺囑無效官司還在2審，判決結束後還可以上3審，若干年確認之後，可能會再進行分割遺產或特留分的訴訟，那可能又要更久？

分割遺產花上10年以上幾乎可以預期，但對於財富傳承真正好嗎？為什麼不能盡快底定呢？

因為遺囑執行人、張國煒先生與其他繼承人各自的角度不同，產生更多待解決的難題。

一般說來，無法迅速傳承問題在於：

1. 遺囑執行人，還沒有依照遺囑的指示過戶 2. 繼承過戶多靠法院訴訟解決。未來應有更便捷的程序 3. 缺少事先妥善規劃，碰到執行困難

我來簡要說明克服這三個傳承問題的方案：

1.遺囑執行人可以運用在法律上賦予的權利辦理

遺囑執行人在繳清遺產稅之後，就可以依照遺囑的指示，將遺產過戶到繼承人名下，就算遺囑違反特留分也一樣。遺囑執行人不必然要等待法院訴訟結束後才能過戶。我舉一個新聞例子大家就清楚了。

邱瓈寬（寬姐）的師父裴祥泉寫了一份遺囑，遺囑執行人寬姐在繳清遺產稅之後，就依照遺囑將遺產大部分都過戶完畢。（除非另外有人聲請假扣押或假處分...等等）

2.遺囑執行人需要更專業，還要更勇敢。未來需要更仔細的法律規範。

遺囑執行人在實際上，面對繼承人對於遺囑是否真正的質疑?遺產的管理方式?要不要先行過戶？辦理財產的過戶必須要有的文件不同（像是持遺囑到銀行或證券機構）。遺囑執行人需要更專業才能逐一克服問題。

有時也會碰到困難，需要提告才能辦理。

另一方面，遺囑執行人也會擔心被繼承人提告，為了慎重起見，許多的疑問都需要「等待」不同的法院，針對不同的疑問給予不同的判決，遺囑執行人才會去執行，遺囑執行變得曠日廢時。

由於目前民法繼承財產程序以及遺囑執行手續，應該要與時俱進重新通盤修正，或有更明確的細則，讓遺囑執行人更能依法迅速過戶遺產，解決傳承問題。

3.預留遺產稅金，以及遺囑內容具體處理執行困難事項，可以讓遺囑執行更有效率。

一般來說，如果要遺產迅速過戶，最好要預留繳交遺產稅的稅金，讓遺囑執行人可以繳完遺產稅之後，就可以依照遺囑過戶。

此外，遺囑要把遺產給某一人，但法律條文明訂，遺囑違反特留分無效，往往遺囑執行人也會有所困擾，不敢貿然執行，所以遺囑對於遺產的分配最好還是把特留分如何保留或解決寫清楚，不必讓遺囑執行人去「判斷」，還有把相關會碰到的個別狀況規定清楚，才能夠得到最佳得執行效果。

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