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遺產規劃跟父母親談被罵「希望我早死？」 律師曝傳承重要性：有三招

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。（本報系資料庫）
新台幣示意圖。（本報系資料庫）

日本有個兒子因為80多歲的爸爸擁有破億的財產，擔心日後爸爸人生畢業後會被課重稅，所以勸說爸爸可以加入保險，拿出保單的傳單及雜誌來說明，不料此行為惹怒了爸爸：「你在詛咒我嗎？」……（新聞連結

不僅日本，在台灣多數人對於「死亡」是很忌諱的，許多人會避免談及，最後面臨人生畢業時，沒有做好財富傳承導致引發問題時已經來不及，不能好好處理了。

「繼承提早規劃」是時代的趨勢，實際上對於父母親的「感情」有關，對於子女的感情與「荷包」更有關。

父母沒有意識到要規劃，子女想要讓父母親「財富傳承」的好處，有三招建議：

一、了解父母親的想法、擔心：

新聞中的兒子確實是做善意提醒，然而財富傳承的重點是爸爸他擔心什麼事，所以要去了解他的擔憂後才可以去解決爸爸及整個家族的問題。

如果爸爸希望節稅，就從稅務安排來著手

如果爸爸希望祖產給長子，就從財產安排來進行

如果媽媽希望多分依些給孝順的子女，就讓她知道，不事先處理，法律是平分的規定。

二、運用媒體來讓父母知道財富傳承的重要性：

如果你今天不好意思開口？

父母沒有太多想法，或是雖然有疑慮但不是很清楚、不確定有無風險時，突然提到「遺產」，會有點擔心反彈？

自己口才不好，不知道該怎麼說？

可以透過一些常常談到財富傳承的媒體，或粉絲專頁讓他們自然瞭解重要性，例如：加入蘇家宏律師的FB粉絲專頁，看非凡電視錢線百分百 (每個月固定有2個周五，我會在節目分享)，或是買《人生最重要的理財課》，即便不方便閱讀文字，也可以透過我在podcast上的分享一些觀念，或許能夠讓父母意識到財富傳承的重要性後做出改變。

三、尋求專業的資源：

如果今天我們也不清楚、對財富傳承一知半解，你可以先找律師諮詢。

如果已經引發父母的傳承意識，也可以帶著父母找專業律師進行諮詢，透過第三人的嘴，給予專業意見來制定適當的財富傳承計劃。

最後，家宏給大家建議，對於父母親是否要做繼承規劃，我們不要強求，至少法律是平均分配的。面對父母留下來的遺產，抱持著感恩、感謝的心，把它當作是一份珍貴的禮物，我們不能要求禮物要給多一點。

父母親的遺產更重要的是無形資產，盡你所能去陪伴他們，與他們相處的時光記憶是更珍貴、更加難得的寶藏。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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