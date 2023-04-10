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「40歲存款拿不出1千萬」很丟臉？鄉民一聽搖頭笑了：傻子才存現金

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發問「40歲多少人拿不出1千萬出來？」引起網友熱議。示意圖／本報資料照片
一名網友發問「40歲多少人拿不出1千萬出來？」引起網友熱議。示意圖／本報資料照片

許多人努力工作想提升生活品質，但光是支付房租等生活開銷後就「所剩不多」，一名網友就好奇「40歲多少人拿不出1千萬？」問題一出引爆網友怒火。

這名網友在PTT發問「40歲多少人拿不出1千萬出來？」他認為40歲人生都過半了，「從23歲開始工作到40歲也17年了，一年存個60萬應該不難，加上被動收入，千萬不難吧？」

貼文一出立刻引爆網友怒火，許多人點出現實問題，「很多人薪資20年沒漲耶」、「尚未繳清的房貸算嗎？」、「真的拿不出來，27歲工作年薪不到50萬」、「正常都拿不出來，除非不養家庭吧」、「平均每個月存6萬起跳，你是當老闆的嗎？」

不過，也有人認為「傻子才把錢存起來」，紛紛留言表示「股票+沒貸款的房子不難，純現金沒有」、「錢放在股市和房產沒辦法拿出來的算嗎？」、「誰會活存1千萬不投資？」

事實上，許多人抱怨萬物都漲、只有薪資不漲，從2021年薪資中位數50.6萬元現象可見，意即有半數、約406.5萬受雇者年薪在50.6萬元以下，平均月薪不到4.2萬元；若要達成原PO所稱「年存60萬」的標準，相當於就算不吃不喝還差9.4萬元。

PTT 薪資 股票 房貸

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