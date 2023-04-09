民眾保單解約金額高達1兆元、超越死殘醫療保險給付 創下史上最高紀錄

美國FED暴力升息，短期利率快速上升，也讓金融機構開始拉警報！根據保險事業發展中心統計，台灣壽險業自去（111）年7月開始，已超過半年時間保險給付大於保費收入，致使「入不敷出」加劇；尤其去年全年民眾將保單轉購債券的解約金額竟高達新台幣1兆元，導致解約金高於死殘醫療的保險給付金額、創下史上最高紀錄，恐將面臨流動性壓力問題。

針對上述的疑慮，壽險公會日前發出4點聲明駁斥，單是以保費收入就斷言台灣壽險業「入不敷出」其實是言過其實，「今（112）年開始，陸續有大量現金和投資收益入帳，即便是去年下半年出現保費『入不敷出』的情形，壽險業流動性仍可因應無虞，外界不必過於擔心。」以下整理壽險公會提出的4點聲明：

聲明1、今年壽險業流動性已有顯著改善

去年壽險業保險收入高於保險給付1,651億元，解約金額為1兆2503億元，相較前（110）年增加3,495億元，增幅主要來自美元傳統型保單解約金，升幅181％。在美元雙率走升背景下，保戶持有外幣保單如果已過解約費用收取年度，並有匯兌利得時，遂轉而尋求其他收益較高美元理財商品，導致整體業界自下半年起解約量逐步上升，並於去年10至11月達到高峰。

另一方面，隨著FED升息邁入末段，美元獨強走勢不在，台幣匯率回升並於29.5元至30.5元間波動，使得美元保單解約逐漸趨緩。與此同時，因為今年美元雙率匯率想要如去年同步勁揚的可能性較低，在解約誘因消退的情況下，解約潮有望回穩（今年1至2月保險收入3,260億元已大於保險給付3,166億元，迎來資金淨流入。）

聲明2、壽險業有大量現金及投資收益可支應保險給付

關於壽險公司流動性概況，並非單看保費收入和保險給付而已；台灣壽險業坐擁超過31兆元的投資資產，每年挹注的利息、股利、租金及資本利得等投資收益相當可觀，都可以做為支應保險給付的資金來源。

另一方面，截至去年底止，台灣壽險業現金及約當現金部位大約1.1兆元左右，確實反映出國內壽險業者為因應去年下半年解約率上升，紛紛採取積極行動快速拉高現金水位，以確保流動性合理妥適。因此，如果單是以保費收入就斷言台灣壽險業「入不敷出」其實是言過其實。

聲明3、SVB與瑞士信貸無實際損失且金融資產評價損失不影響客戶權益

近期相繼發生的矽谷銀行倒閉和瑞士信貸遭收購等金融風波，儘管引發市場恐慌氣氛，但是對於國內壽險業實質影響相當有限。據了解，目前台灣壽險業有近7成資產投資海外，多數屬於高品質且流動性良好債券部位，其中占原帳列AC債券的比例較高且淨值也普遍較去年回升，金融資產未實現損失不致對客戶權益構成影響。

聲明4、國內監理環境健全嚴謹，籲請民眾理性應對以維護自身權益

最後一點聲明，壽險公會強調，國內金融監理環境健全，除了主管機關對於壽險財務體質及風險管理皆訂有嚴謹要求外，國內壽險業者同時高度重視流動性與資產品質。此外，也籲請民眾理性應對並審慎評估，千萬不要因為一時恐慌而影響自身權益，「保險商品首重保障，其性質與銀行存款迥異，如果貿然解約恐會衍生額外費用，且造成客戶權益受損。」