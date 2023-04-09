單身女性投保掌握4大攻略 強化重大傷病險、提早布局長照保障

前陣子討論度極高的電視劇《我在他鄉挺好的》，劇裡沒有什麼大咖角色，從「女性視角」來分享職場壓力、日常生活點滴及友情、親情、愛情等情感變化，展現許多小資女孩「進城打拼」的生活，意外引起了7、8年級生的共鳴。

近來有許多以女性為題材的電視劇，都獲得不少好評，也有相當高的討論度，像是《俗女養成記》、《茶金》、《三十而已》、《理智派生活》……等，從劇中角色的設定，不難看出現代女性經濟日益獨立，她們在事業、生活間來回奔波，同時扮演多重身份和角色，除了是家裡的母親和女兒外，也是職場上老闆和下屬眼中的員工和主管。

單身女性投保掌握好4大攻略

本周小花平台《專題報導》就以熱門女性話題帶領讀者進一步思考：聰明的新時代女性該如何規劃個人保障最有利？如前所述，現代女性在日常生活中同時扮演好多重的角色，身兼數職、一人當好幾個人用，肩上擔負的責任必然沉重；因此，透過保險保障來轉嫁人生風險，絕對有其必要性。

小花平台保險顧問建議，除了最基本的壽險、意外、醫療及退休保障規劃外，最好也同步考慮女性專屬保單，針對女性特定或是常見的疾病，諸如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，務求在不同人生階段適時補足保障的缺口，更全面性地讓個人保障臻於完善，可以無後顧之憂兼顧事業與家庭。

針對不同年齡層、不同生活狀態女性，應該留意的投保重點，自然也大不相同！舉例來說，根據統計，隨著國內30、40歲的單身女性愈來愈多，近來有關單身話題受到高度關注與討論；

有關單身女性如何善用保險規劃來打造人生補帖？以下小花平台保險顧問提出4大投保攻略，教你聰明投保、把錢花在刀口上：

攻略1、定期檢視既有保障是否符合現在或未來的風險移轉需求，把錢花在刀口上，讓保險發揮最大的保障效用！ 攻略2、善用住院日額、實支實付型醫療險及意外傷害險等來分攤因為疾病和意外衍生而來的醫療及看護費用支出。 攻略3、強化重大傷病險和癌症醫療保障，以支應立即、龐大的醫療費用。 攻略4、為因應失能、失智日益年輕化趨勢，建議提早布局長照保障，才能讓老後生活安穩無憂。

給大齡單身女性投保規劃4大建議

隨著單身時代來臨，愈來愈多新時代女性嚮往單身生活，不約而同認為「一個人過也很好」！

除了「單身、不婚、不生」這個大趨勢外，國人愈來愈晚婚晚育，結婚生子不再是女性的「必考題」，使得大齡單身女性比例逐年升高。

所謂的大齡單身女性又常被稱為「剩女」或是「敗犬」，這些女性除了在職場上的表現愈見亮眼外，也很樂意把錢花在自己身上；尤其值得注意的是，她們對於規避風險的保障意識，與男性相較之下，顯得更加主動積極。

根據壽險公會統計資料顯示，隨著年紀愈大，女性投保人數和人口占率明顯高於男性，主因在於女性比男性長壽，隨著年齡愈大，愈來愈多女性開始擔心起後半輩子只剩下自己一人，也因此更願意把錢投入保險規劃中。

針對大齡單身女性的保險理財規劃，小花平台保險顧問提出以下4點建議，

建議1、《專題報導》熟齡女性怎麼保？看過來，讓妳「奔4」路上走得踏實有力！

建議2、大齡單身女不再拉警報〜善用4類保單讓妳愛自己、做自己！

建議3、黃金單身女打造人生補帖：掌握4大投保攻略，花小錢、保障買在刀口上！

建議4、單身要「有錢」，首重擁有完整醫療保障！

另外，小花平台保險顧問再次強調，大齡單身女性一定也不要忘了及早規劃個人保險保障以轉嫁無法預期的人生風險，愈早做準備也能減輕保費的負擔；尤其是令人聞之色變、已連續40年蟬聯國人10大死因之首的癌症，近來更有年輕化的趨勢，不得不多加留意！

「癌症不一定是絕症，但是肯定需要長期治療，如果只有一般醫療保障可能遠遠不足……」因此，建議在個人保障規劃上，除了提供有一次給付的癌症保險金外，最好也同步考量有癌症住院及實支實付等醫療保障，以打造完整的防護網。