教戰投資理財！粉絲最愛理財YouTube頻道TOP 10

您最愛看哪個理財YT頻道？

步入職場後，辛苦工作就是為了賺取生活所需的金錢，若想快點達到財富自由，除了每個月的薪水之外，增加被動收入也很重要。對於許多上班族來說，學習投資理財是門相當重要的功課，如何將投資理財觀念付諸實際操作，有效融會貫通，絕對非容易之事。

很幸運地，現在網路科技發達，民眾除了上課買書、讀報、看新聞之外，觀看投資理財相關的YouTube影片也成為不少人學習途徑之一，尤其YouTuber不僅會分享自身經驗與策略，還會用最淺白方式講解艱澀的觀念，對於想要學習投資理財知識的人來說，是不可或缺的學習資源。

加上近幾年許多投顧分析師雖然任職於各大證券公司，但自己也紛紛自創Youtube頻道，分享自身投資理財經驗，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，排除媒體自營、財經主播經營頻道，針對自己自營的頻道列入調查分析，整理統計出近一年網友熱議的「投資理財10大YouTube頻道」，值得關注的是進榜的10大投資理財頻道，有些Youtube訂閱數雖然比較低，但其粉絲黏著度相當高，許多頻道只要影片一上線，立即就會引起大量留言討論，被眾網友激推是投資理財這條道路上的明燈。

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10. 股乾爹 KuKanTieh

股乾爹口條清晰、言之有物，頻道內容主要是分享總體經濟學，擅長利用數據、文獻、各機構最新報告分析經濟走勢，對投資老手或新手來說，都能輕易聽懂所有財經大小知識。

粉絲表示：「乾爹的時事影片不是首發的那一排，但絕對是有深度有啟發的少數那群」、「乾爹的內容講的最好，太讚了！清楚明瞭」、「太帥了！就像朋友一樣的股乾爹」、「分析的完整，有深度與觀點」。

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9. 寶可孟の省錢大作戰

寶可孟頻道以分享信用卡優惠為主，根據媒體報導指出，他本業是媒體剪輯師，因為對於研究理財感興趣，開啓他在網路上與網友分享理財感想之路，其頻道更新頻率很高。

網友認為寶可孟頻道「乾貨」滿滿：「寶可孟每次說得都很清楚」、「介紹蠻詳細的，是屬於有品質的內容」、「講話很中肯」、「謝謝寶可孟中肯的介紹！讚喔」、「第一次看您的影片，覺得簡單明瞭，也不會有過多贅詞，很直入」。

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8. 柴鼠兄弟 ZRBros

﻿提到投資理財界YouTube頻道，柴鼠兄弟絕對榜上有名，兩人擅長將艱難的投資理財資訊化繁為簡，以深入淺出方式講解，對於剛入門的財經小白來說，內容相當受用。

頻道在年輕族群很受喜愛：「感謝柴鼠~講解得很清楚」、「每部影片都賞心悅目、一目了然，含金量真的是理財頻道中的TOP1」、「柴鼠影片總是說明很詳細」、「很喜歡你們的樂澀話時間」、「謝謝柴鼠的解說」。

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image source: 柴鼠兄弟 ZRBros

7. 游庭皓的財經皓角

游庭皓曾任職投資顧問公司擔任研究員，頻道內容以分析國際財經新聞為主，擅長將複雜的總體經濟知識，轉化成淺白易懂語言，他曾發下豪語，宣稱按照他目前的投報率與本業收入，將在2025年前，達到財務自由，同時堅持每日盤前直播，被稱為「財經人話翻譯機」。

游庭皓出版過書，口條好，喜愛他的粉絲不少：「皓哥專業，口條邏輯清晰」、「感謝皓哥分享這麼多專業的分析及看法」、「每期必看，感謝皓哥的知識分享！」、「頭腦很清晰，提出了很多我沒想過的論點」、「一出口就知有沒有，在YouTube所有的頻道分析，無人能及，專業啊」。

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image source: 游庭皓的財經皓角

6. SHIN LI

SHIN LI（李勛）頻道以分享信用卡優惠、小資省錢投資等資訊為主，他本人在沒有任何財經科系背景之下，25歲時就存到第一桶金（100萬元），近期也和台灣財經資訊龍頭公司CMoney合作，將自己獨家記帳方式產品化，開發「SHIN理想記帳」APP。

頻道累積4000萬次觀看，許多投資理財小白都很喜愛：「真是很優質的頻道」、「聽了很舒服，內容都沒有過於華麗艱深的論述，非常適合新手收聽」、「說得真的很好，淺顯易懂，很適合小白」、「很喜歡SHIN的分享」、「謝謝李勛製作這麼詳盡的內容讓我們知道」。

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image source: SHIN LI

5. 吳淡如人生實用商學院

身為作家、主持人的吳淡如，2021年以Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》再度翻紅，同時，她也把Podcast內容放上自己的YouTube頻道，將自己的人生經驗、理財觀念分享給更多人。

針對吳淡如的投資理財頻道，很多網友紛紛表示：「講得很好」、「謝謝淡如姐，讓海外的我，感覺生活充實好多」、「很棒的節目，功德無量，讚」、「簡明易懂的說明，讓我們很快吸收箇中精義，謝謝分享」、「聽著淡如姐的分享，會產生很正向的能量」。

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image source: 吳淡如人生實用商學院

4. 郭哲榮分析師

郭哲榮投入投資行業超過20年，曾經砸3千萬進場買0050，在當時成為股民熱議話題，有網友誇他「真男人」，甚至稱他是最狂分析師，頻道主要分享股市資訊，其更新頻率很高。

網友都留言大讚：「我感覺您像是財經界的土地公爺爺，守護台灣投資人的財庫」、「欣賞只説真話的投資長」、「哲哲是最準的分析師了」、「內容很棒，有收穫， 謝謝投資長」、「哲哲老師真的講的很好，很帥，數學一講就懂」。

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image source: 郭哲榮分析師

3. 老王愛說笑

老王本名是王倚隆，是一名證券投顧資深分析師，YT頻道主要著重在技術分析講解，擅長用簡單技術預判股價，同時用淺顯易懂方式讓網友了解總體經濟，頻道固定每週二、週五固定直播。

不少股民都激推老王：「我對董哥的技術分析深深佩服，可以當作我存股資金配置的前置參考」、「從剛看節目就看董哥講解金融股，現在看來一樣好用」、「董哥講的觀念真的很實用」、「老王真是茫茫股海唯一明燈」、「看董哥的節目，可以學到很多」。

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image source: 老王愛說笑

2. 卡哇KAWA

卡哇KAWA頻道主要是分享各類財經消息及存股教學為主，基本上頻道採日更方式，曾經因為發布一則存股表格影片，但因開頭是聊《暗黑破壞神4》公測體驗，讓YouTube系統將該影片分類到「遊戲類」中，衝上發燒影片排名，讓他本人笑喊：「不小心解鎖了超奇葩成就」。

雖然影片因為分類上的誤會而發燒，但其投資理財內容相當紮實，網友都很愛看：「講的話真的好實在，很受用」、「口條很好，聽得很清楚」、「慶幸自己剛接觸股票就看到卡哇的頻道」、「存股路上有卡哇真的安心」、「只有卡哇會講出真的可以讓別人思考或賺錢的觀念」。

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image source: 卡哇KAWA

1. 宏爺講股

宏爺頻道以分析股市為主，據悉，他從大學時期就很關注股市投資市場，擁有約20年投資經驗，在2021年成立頻道，其更新頻率之高，內容皆專注於分享正確投資理財觀念，希望大眾能透過他影片，成為股海中連鯊魚都啃得下去的殺人鯨，而非任人擺佈的沙丁魚。

頻道粉絲黏著度之高：「長期觀看宏爺影片之後，建立更穩健的投資觀念」、「透過宏爺的觀念賺到加菜金，感謝宏爺」、「宏爺的觀點就像一顆定心丸」、「謝謝宏爺分享，今天對融劵有了一些認識」、「在宏爺身上學到許多股票知識和投資心法」。

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image source: 宏爺講股

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月23日至2023年03月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『投資理財YouTube頻道』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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