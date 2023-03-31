美食評論家投書媒體：用餐經驗讓她想大喊與翻桌 英國知名連鎖餐廳連台灣香港也關店

經驗豐富的管理

首先是行政總裁賽門．布雷根（Simon Blagden）。布雷根是經驗豐富的高階管理人員，自奧利佛的連鎖餐廳成立以來，一直是餐廳營運的掌舵者，而且精通開店門道，能掌握展店的地點、時機和方法。

這是一種獨特、很難複製、擴展的技能，只有在餐飲業打滾多年的老將知道如何選擇加盟夥伴：加盟主最好和奧利佛的價值觀相合，重視優質有機食材的採購，保持一流的料理品質，即使這麼做會減少利潤。

(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》) 布雷根還貫徹正面的公司文化，因此員工願意留下來，很少人離職。在人員流動率高的餐飲業實在很不容易。布雷根的商業直覺是長期磨練出來的，特別是就人員招募和尋找合適的人方面。他是奧利佛的餐廳規模化不可或缺的助力。

找到妹夫管餐廳代價大

奧利佛本人則是另一個因素。儘管連鎖餐廳分店愈開愈多，他盡量到店裡監督營運狀況。他的精神和使命是他餐廳品牌的一部分，而這個部分是可以擴展的。即使奧利佛無法在全世界打著他名號的餐廳親自為客人做菜，依然可讓每一個來客感覺到他的影響力。不幸的是，奧利佛低估自己對餐廳的重要性。

2017年，布雷根帶著兩個高階主管出走，奧利佛的連鎖餐廳開始崩壞。奧利佛找人取代他們，但犯了一個錯誤，也就是找個不合格的人來掌管餐廳，並繼續展店，那個人就是他的妹夫保羅．杭特（Paul Hunt）。

杭特以前是股票經紀人，1999年曾因內線交易被判刑、罰款，因此對Jamie’s Italian 這種以價值為導向的餐飲集團，並不是最好的人選。更重要的是，杭特在餐飲業的經驗不多。

他擅長的是砍掉負債累累、嚴重虧損的分店，但在選擇新的開店地點和合作夥伴以擴張版圖方面，就少了布雷根的魔力。正如奧利佛餐飲集團未來的執行長在帝國傾圮之後的公開談話：「我們太快在錯誤的地點開了太多餐廳。」

規模化致命傷：留不住員工

正面的公司文化才留得住人。杭特留不住員工，這點也是規模化的致命傷。從奧利佛餐廳離職的員工後來曾描述杭特這個人，說他是個惡霸，而且有性別歧視的問題，使員工士氣受到打擊。（然而，奧利佛曾公開為妹夫辯護，以減少外界對他的撻伐。）

更糟的是，這時奧利佛已忙得焦頭爛額，能出現在餐廳的時間很有限。他的缺席，加上杭特的缺點，導致領導力真空，加上美食外送產業的競爭，奧利佛的餐飲集團更難靈活適應這個不斷變動的市場。

這是個當頭棒喝，亦即成功規模化不只是維持生產力、分配與需求，也要能在情勢有所轉變時靈活應變。如果關鍵人物顧此失彼（記住，人才無法規模化！），企業就會變得遲鈍笨拙。

餐點品質下降 負評如潮

而對任何餐廳來說，最糟的不是輸給新的競爭者，而是品質下降。這正是傑米奧利佛餐廳面對的重擊。顧客在網路及媒體留下一大堆負評（一位顧客在TripAdvisor 發表評論說：「不但難吃，服務也教人不敢恭維。」 還有無數的顧客也有同感）。

一位美食評論家在《週日泰晤士報》（ Sunday Times）寫道，在Jamie’s Italian 用餐的經驗讓她想大喊與翻桌。或許奧利佛也會想這麼做。2019年初，奧利佛的餐飲集團虧損1億美元，他不得不關閉該集團在英國的25家餐廳，資遣1,000名員工。2020年，他在別無選擇之下，只能關閉更多的分店，包括台灣和香港。

奧利佛曾經風光好幾年，很少有廚師能像他這樣成功規模化。但最終，規模化的電壓減弱，無以為繼，於是他的餐廳帝國瓦解了。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）