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志願役簽下去就財務自由了？ 他提「慾望論」：當兵犧牲自由很可悲的選項

聯合新聞網／ 方格子
國軍示意圖。記者劉學聖／攝影
國軍示意圖。記者劉學聖／攝影

【撰文・鄭書羽】

「我有個朋友簽下去後都財務自由了。」

「怎麼可能，簽下去才多少錢，可以財務自由？」我回答道，畢竟以大部分人簽志願役都會走士官路線（傻子才簽軍官）來說，那一個月頂多才四萬多而已。

「因為他簽了之後每個月手遊都可以課金了。」

這時我才明白原來朋友說的財務自由是指「很有錢」的意思，不是我們真正定義上的財務自由。真正定義上的財務自由需要你的被動收入大於支出，因此就算不去上班或任何主動賺錢的行為，其收入也足以生存甚至有所盈餘

那麼要達到真正的財務自由，網路上或書籍上就會教你要買房子收租、要買股票建立資產配置、要有一些智慧財產來取得版稅收入等等....反正，大部分的普通人達不到這種程度，那要在你的資金規模到一定程度以上才能以被動收入養活自己。

不過從上面朋友的朋友案例中，還有一個可以反思的點：養活自己要多少錢

這個便跟慾望有關，隨著收入水準的提高，你會很快找到一個相符於你收入的消費模式，然後產生更高一層「我想買但買不起的東西」的慾望。最後薪水成為一個枷鎖，慾望水平下降不了，於是高收入卻覺得自己賺的錢永遠不夠

四萬多對我來說，就是一個窮酸到不行的數字，還要用當兵犧牲自由去換，那就是個很可悲的選項

但對一個可能每月賺不到三萬的人來說，可以換到一個月入四萬多的工作，更加上其慾望只有手遊課金，那他就會感覺自己「很有錢」了

結論是：

慾望會隨著收入水平提高的人：財務自由幾乎不可能。

慾望不變並努力提高收入的人：慢慢達成財務自由有機會。

慾望很低的人：反而最有機會達到定義上的財務自由條件。

畢竟慾望低的人門檻就很低，他建立可以靠被動收入養活自己的資產配置，其資金量體就不用太高。近期搬家從一間每月12800的房間，經過一年半載的升職加薪增加副業後，搬到了一間....每月12500的房間。

雖然對基本生活品質有要求，但達標後就維持住就好，不必要再往上提高以免又掉入老鼠圈陷阱，自勉之。

作者：鄭書羽

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：財務自由跟慾望有絕對性的關係

理財 財務自由 志願役 薪水 財產

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