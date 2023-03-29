你也在感嘆賺愈多花愈多？ 聽聽富爸爸「不為錢工作」的六堂課建議吧！

說到存錢這檔事，你是不是也經常感嘆：「雖然賺得不少，但是花得也不少，存錢好難……」這讓小編想到以前有個女同事，工作多年卻孑然一身，並不是她賺得不多（薪資還挺高的），而是因為她是一個標準的「購物狂」，沉迷於名牌服飾和包款，這樣的「愛好」，不僅讓她每個月零存款，欠了一屁股信用卡的債，光是應付每個月的應繳金額，就已經疲於奔命了，更遑論要把錢存下來，可說是難上加難！

窮人與富人最大差別在於「金錢觀念截然不同！」

確實，賺得愈多，慾望跟著增加，花費自然也變得更多，往往不知不覺中陷入了賺愈多、花愈多的惡性循環。在《富爸爸，窮爸爸》一書中，作者羅博特‧T‧清崎（Robert Toru Kiyosaki），點出富人之所以愈來愈富，窮人之所以愈來愈窮，這其中的差別在於，他們對於金錢的觀念截然不同。

首先，當遇到錢的問題時，窮爸爸習慣於順其自然，平時喜歡說「我可付不起」這樣的話，而富爸爸則是禁止用這類話，他會說：「我怎樣才能付得起呢？」遇到問題時，總會盡量想辦法去解決；長期下來，富爸爸的理財能力更強了，而窮爸爸的理財能力則是愈來愈弱。

其次，以作者的角度觀察：人們是在以他們的思想塑造他們的生活道路。窮爸爸總是說：「我從來不曾富有過」，於是這句話就變成了事實；而富有的爸爸則總是把自己說成是一個富人，他會這樣鼓勵自己：「窮人與破產者之間的區別是破產是暫時的，而貧窮是永久的。」

最後，也是最重要的一點，富人之所以愈來愈富，窮人之所以愈來愈窮，中產階級之所以總是在債務泥淖中掙扎，最主要的原因之一在於，他們對於金錢的觀念不是來自學校，而是來自家庭，「我們絕大多數的人都是從父母那裡了解到錢是怎麼回事的！」舉例來說，一對貧困的父母在培養孩子的理財觀念時，只會說：「在學校裡要好好學習。」結果，他們的孩子可能會以優異的成績畢業，但同時也「繼承」了貧窮父母的理財方式和思維觀念。

錢是一種力量「我不為錢工作，錢要為我工作！」

「我不為錢工作，錢要為我工作！」該書作者在他9歲那年，決定聽從富爸爸的話並向他學習如何賺錢。從他的親身體驗中，深刻感受到，錢是一種力量，更有力量的是有關理財的教育，「錢來了又去，但是如果你了解到金錢是如何運轉的，你就有了駕馭它的力量，並開始積累財富。光說不練的原因是絕大部分人接受學校教育後卻沒有掌握金錢真正的運轉規律，所以終其一生都在為錢而工作。」

以下該書作者整理了富爸爸交給他的6門主要的課程，這些課程在他的腦海中重複了30多年，「這些課程不是最終答案，而是一個嚮導，一個在這個不確定與快速變化的世界中，幫助你和你的孩子積累財富的嚮導。」