通膨時代還能65歲退休擁3千萬？ 專家：每月1萬多…40年可達成！

我時常在提醒，計算任何未來金額的時候，千萬不要忽略了通貨膨脹。3000萬這金額看起來很高，但考慮平均3％的通貨膨脹後，20年後的3000萬價值（購買力）約等於目前的1661萬，40年後的價值約等於目前的920萬，如果你的退休金目標是3000萬，換算下來，你還會覺得很多嗎？

我每每提到2000萬、3000萬的退休金目標時，看到的就是一遍絕望的眼神，許多人反映，我這一輩子的收入都未必會有2000萬了，現在連要存到1000萬都覺得很困難，怎麼可能把退休金目標設定到3000萬，這樣退休不就無望了嗎？

這也就是為什麼必須要投資的原因。如果自己的退休金全部都要靠自己從花剩的收入存下來，任你再會賺也很難存超過2000萬（每年存50萬，連續存40年），而且這時候的2000萬也已經貶值到不知道剩多少價值了，想準備退休金，當然要靠報酬率高於通貨膨脹率的投資方法。

通膨讓鈔票越變越薄 什麼方式能存下3千萬？

我們看圖表說明，第一行的終期總資產是3009萬元，投資時間是20年，連續20年的時間，每年都要投入67萬元本金，假設投資報酬率為7.2％（指數化投資就能做到），則20年後就可以達到超過3000萬的資產，但自己總投入的本金只有1340萬元。

如果你會指數化投資，你只需要用20年的時間陸續投入1340萬，就能夠累積到3000萬的資產，沒有一開始想的那麼不可能吧。但老實說，要扎扎實實從自己的收入存下1340萬也並非易事，沒有多少人能夠一年就能存下67萬元，而且要連續維持20年。

每月省下1萬多元 40年後就能累積達到3千萬

我們接著看第二行，試著把投資時間拉長到40年，連續40年，每年都投入本金13.4萬元，40年後就可以累積超過3000萬元資產，而這40年期間總投入的金額就只需要536萬元，時間拉長一倍，總投入金額少掉60％，這個看起來就容易多了吧，每個月只需要存下11200元而已。

再看第三行，如果我把投入本金的時間減少一半，我很早就開始投資，每年投入16.7萬元，連續維持20年，第21年開始就不再投入本金了，讓那筆資產在股市再滾20年，最終我們也可以達到超過3000萬元的資產，而總投入金額更只有334萬元。

少投入20年的資金，同樣用40年的時間，怎麼可以累積到相同的資產呢？因為只投入20年的方法，在20年期間就已投入了334萬元，而投資40年的方法，在前20年只有投入268萬元，就少投入這66萬，導致未來20年要再多投入268萬元。

第四行的數字，是我把投入時間再減少至10年，我每年若能投入25萬元，連續投入10年後就停止，第11年開始不再投入本金，讓資金自行在股市裡滾，30年後也一樣能累積超過3000萬元資產，總投入本金就是250萬元。

最後一行是最極端的情況，第一年就投入186萬元進股市，一樣年化報酬率7.2％，40年後就可以變成3000萬元，後面的39年完全不需要再投入任何資金。

從這個圖表可以看到，想要累積到3000萬退休金並非不可能，你需要投入的本金從1340萬到186萬都可以辦到，唯一的差別就是「資金開始投入的時間跟持有的時間長度」。

善用複利「錢滾錢」 時間就是最大成本 要趁早開始

如果你只有20年的時間可以準備，你每年需要投入的本金就會多很多，因為時間複利只能幫助你20年，你就只能靠提高投資本金來彌補。

若你有40年的時間可以準備，越早投入大筆的本金，你需要持續投入資金的時間就越短，譬如當你一年只能投資13.4萬元時，你需要連續投入本金40年，但你若可以每年投資25萬元本金時，你就只需要連續投入10年。

所以要準備退休金，最大的重點就是越早開始越好，然後給它夠長的時間去複利滾出更多錢，同樣都是目標3000萬，越早開始，你自己需要從薪資裡存下來投入的本金就越少，3000萬並非不可能。

還有，一開始的本金越多，後面就越輕鬆，因為你讓更多錢滾了更長的時間，所以當你有一大筆錢，在考慮要不要分成好幾年分批投入的時候，想想一下這個例子，你可能正在拖慢自己致富的速度。

◎內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此。