新創公司看過來！ 跟Lyft和Uber一起學商業模式「算好固定成本」

在很多產業，對沒有雄厚資金的外部人士而言，這些初始成本高得可怕，因此不得其門而入。也許我有個很棒的構想，可以打造出過濾假新聞和仇恨言論的社群媒體平台。

固定成本和營運成本大不同

但我約翰．李斯特只是一名經濟學教授，沒有電腦工程（computer-engineering）技能，因此無法自行創設出一個新的平台，沒有相關經驗得以說服投資人我知道自己在做的事，也沒有先導研究數據可證明我的構想不是白日夢。如果我沒有資金、不能聘雇工程師、沒辦法吸引更多有經驗的合作夥伴來測試構想原型，我的構想將永遠停留在紙上談兵的階段。

固定成本最棒的一點就是，一旦你有了技術、原型、證明數據或是任何創新作為企業的基礎，這筆錢就不用再付一次。

(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》) 固定成本和原料、員工薪資、醫學檢驗和健康指導等持續營運的成本不同，這筆前期初始投資就能帶來紅利，用不著再投入大筆資金。（這就是專利和版權法存在的原因：允許為創新付出血汗和金錢的人獲得一段時間的保障，從中獲益。）如果你供應的產品或服務在市場產生需求，在理想的情況下，就能踏上規模化之路，享受規模經濟帶來的優勢。

最燒錢的部分

再來看看共享汽車。Lyft和Uber為了推出它們的創新運輸模式，需要大量的前期固定成本。最燒錢的部分是電腦工程，也就是創建數位平台，來做到以下這些事：透過供應商和顧客介面，即時配對司機與乘客、確定乘車價格、執行交易、更新司機與乘客評價的系統，還有提供申訴管道及其他無數微小但重要的功能。

這些都是需要砸大錢才做得出來的！一旦這些都建置完成，開始運行，規模經濟就會發揮作用，每多一個乘客利用Lyft平台叫車，就會分攤一點固定成本，每次服務的平均成本就會下降。

先算好固定成本

這裡的教訓是，你必須一開始就算好固定成本，才知道資金是否足夠。即使有了足夠的資金，也得想辦法減少初始成本。對於像太空旅行這樣昂貴的計畫，似乎是難以實現的目標，但就軟體及其他新創事業來說，節省初始成本還是可行的。

例如，你或許可以透過提供公司認股權，讓員工願意接受較低的薪資，某些情況下，員工未來可能會大賺股票上漲的紅利。初始成本花的錢愈少，日後需要對客戶收取的費用就愈低，這也代表客戶需求可以提高。

你也可以透過重複使用某些材料，或販售主要生產過程的副產品，來抵消初始成本。例如很多生產原油的公司也生產天然氣。這不是巧合，因為天然氣就是石油鑽探過程的副產品。同樣的，糖蜜為蔗糖產製的副產品，木屑是木材業的副產品，羽毛是家禽屠宰廠的副產品。

在未來成長的過程中，只要有可能，就盡量發揮規模經濟的潛力。在很多情況下，你必須在固定成本和變動成本之間權衡取捨。正如前面的例子，初始成本高可能意味著日後的邊際成本（marginal cost）可以大幅降低。這樣一來，如果必要資金沒有短缺的問題，初始成本高確實是件好事；在理想的情況下，隨著規模擴大，營運成本會愈來愈低。

注意燒錢的速度

一旦你準備啟動計畫，計算日常營運成本會是多少，然後假設這些成本要比你預期的至少高10%。然後，估計營收數字，並與營運成本相比，想想你的規模必須擴大多少才能獲利（或者反過來想，還有多少時間資金會枯竭）。注意燒錢的速度。你可能會採納皮卡雷羅的建議，準備多一點資金，讓跑道延長。

最後，如果你的商業模式已經建立可觀的規模經濟，為了吸引顧客，採取低價策略是合理的。一開始也許必須吸收損失，但是如果你知道成本會隨著顧客增加而降低，毛利終究可以變多。如此一來，即使不漲價，依然能夠獲利。

這就是為什麼很多軟體產品和app都有「免費增值」（freemium）的策略：免費提供基本服務引客戶上鉤，然後提供更好的服務向客戶收取費用。最後，你必須好好查核自己的「窒息價格」（choke price）（也就是使需求下降到零的價格），你得進行一些測試，了解不同的價格如何影響需求。降價出售也許很傷，但別忘了，薄利多銷還是比客戶歸零要來得好。

上述原則能幫助你設計策略，降低初始成本和營運成本，提高規模化的成功機率。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）