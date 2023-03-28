已經和連鎖超市簽約 小聰明棒棒冰來不及供貨宣布破產

這裡的教訓是，要使企業成功規模化，不只是要明白有多少人欣賞你的構想，而且願意掏錢買單，更重要的是，你需要花費多少錢才能提供給客戶他們要的東西。

新創公司常見的危險

艾瑞維爾在成本方面遭遇的不幸，是新創公司常見的危險，尤其是那些早期成功信心滿滿，以為很快就可以踏上規模化之路的公司。

小聰明棒棒冰（Wise Acre Frozen Treats）也是個好例子。2006年，吉姆．皮卡雷羅（Jim Picariello）在緬因州海岸的小鎮校舍用粗糖製造有機冰棒。他很有先見之明，預料健康冰棒將大受歡迎。

來不及供貨

兩年後，他雇用十幾名員工，開了間小工廠，並和整個東岸的連鎖超市簽約。接著，眼看著他就要締造創業以來最大的突破：把棒棒冰賣到西岸的連鎖超市。他的公司就要規模化，進入爆炸性的成長階段。不料這時碰到困難。皮卡雷羅後來說：「我們總是來不及供貨。到了年底，我們破產了，我也失業了。」

(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》) 究竟是哪裡出了問題？首先，這些棒棒冰的製造和分銷成本很高。需要考慮到的因素包括設備、優質原料、保險和行銷等，每個月要支付的成本總計約3萬美元。在規模不夠大的情況之下，收益無法抵消這些營運成本，公司資本就漸漸被侵蝕掉。

規模不夠大、營運成本太高

要不是在2008年碰上經濟大衰退，也許還能寄望天使投資人出手相救，讓公司撐得久一點，持續規模化，直到實現獲利。皮卡雷羅說，他應該在擴大規模之前先籌措更多的資金。但這是後見之明。就算他做到這點，由於成本降不下來，即使有更多資金，只是延緩死期的到來。這家公司已落入成本陷阱（這是每家公司都會面臨的威脅），不可能靠規模經濟起死回生。

究竟是哪裡出了問題？首先，這些棒棒冰的製造和分銷成本很高。需要考慮到的因素包括設備、優質原料、保險和行銷等，每個月要支付的成本總計約3萬美元。

在規模不夠大的情況之下，收益無法抵消這些營運成本，公司資本就漸漸被侵蝕掉。要不是在2008年碰上經濟大衰退，也許還能寄望天使投資人出手相救，讓公司撐得久一點，持續規模化，直到實現獲利。

皮卡雷羅說，他應該在擴大規模之前先籌措更多的資金。但這是後見之明。就算他做到這點，由於成本降不下來，即使有更多資金，只是延緩死期的到來。這家公司已落入成本陷阱（這是每家公司都會面臨的威脅），不可能靠規模經濟起死回生。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）